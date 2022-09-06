Cómo hacer un entrenamiento de HIIT en una habitación de hotel mientras viajas

Si has cargado una maleta de 20 kilos por las escaleras de un aeropuerto, sabes que viajar puede ser un entrenamiento en sí. Está demostrado que el jet lag y el cansancio general de los viajes pueden variar los niveles de energía.

Y aunque no pasa nada por dejar de entrenar durante un viaje, poner el corazón a bombear es bueno para recargar energía. En un estudio de 2017 se descubrió que las dosis pequeñas de actividad, aunque sean de 10 minutos, pueden mejorar la concentración y el estado de alerta cuando empiezas a acusar los efectos del jet lag y el cansancio.

Lo cierto es que ni siquiera tienes que salir de tu habitación de hotel para ponerte en marcha. En investigaciones del International Journal of Exercise Science se ha descubierto que el entrenamiento con peso corporal, es decir, el entrenamiento en el que se usa la gravedad en vez de cargas externas como podrían ser unas mancuernas, puede tener ventajas de fuerza y cardiovasculares.

Prueba estos ejercicios sin equipamiento de Albert Matheny, entrenador certificado por la NSCA especializado en fuerza, en tu habitación de hotel.