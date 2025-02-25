Las 5 mejores formas de recuperarte después de correr

Según Leo Hipp, fisiólogo especializado en rendimiento en el equipo de ciclismo Human Powered Health, para recuperarse lo primero que hay que hacer es recargar energías. Cuanto antes comas después de entrenar, más rápido obtendrán los músculos los nutrientes que necesitan para repararse y regenerarse. "El cuerpo quema carbohidratos y grasas para obtener energía, así que es importante reponerlos después de hacer ejercicio", comenta.

Por su parte, para optimizar la recuperación, Silva recomienda comer entre 30 y 60 minutos después de la sesión de running. Además, aconseja priorizar los carbohidratos complejos sobre los simples (por ejemplo: cereales y zumos de frutas) para reponer las reservas de glucógeno (carbohidratos que se almacenan en el cuerpo para obtener energía). "La batata, el arroz o la avena son muy buenas opciones de carbohidratos complejos", añade Silva.

La ingesta de proteínas también es un elemento fundamental en la recuperación. "Aunque no quememos proteínas para conseguir energía, los músculos las necesitan para moverse", explica Hipp. Además, una buena ración de proteínas favorece la reparación y el crecimiento muscular. La Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva (ISSN, por sus siglas en inglés) recomienda consumir un plato o un tentempié rico en proteína en las dos horas posteriores al entrenamiento. "Intenta comer tres o cuatro veces más carbohidratos que proteínas o a la inversa, como un batido con un plátano y proteína en polvo", aconseja Silva.

Recuerda también incluir grasas saludables en tu comida o tentempié de después de correr. "Las grasas saludables favorecen la recuperación general y ayudan a reducir la inflamación", comenta Felder. Concretamente, se ha demostrado que los ácidos grasos omega 3 son muy útiles para combatir la inflamación posentrenamiento y el daño muscular. El salmón, las semillas de lino y ciertos frutos secos como las nueces, por ejemplo, son alimentos naturalmente ricos en estos ácidos grasos que combaten la inflamación.