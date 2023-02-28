¿Qué es un entrenamiento para los días de recuperación? ¿Deberías probarlo?

Trabajar músculos específicos con movimientos de baja intensidad puede aportar muchos beneficios.

En primer lugar, es importante saber que los movimientos suaves pueden aumentar la circulación, lo que a su vez ayuda a eliminar los residuos y a redistribuir la sangre y los nutrientes a los músculos que has entrenado.

En un estudio publicado en 2016 en PLoS One, los atletas participantes redujeron significativamente la fatiga muscular después de una sesión de recuperación activa de 20 minutos en la que trabajaban los mismos músculos que en el entrenamiento, todo ello en comparación con atletas que no se centraron en los mismos músculos. En esta investigación se sugirió que la actividad moderada ayudaba a eliminar el ácido láctico (un subproducto de la energía generada para hacer ejercicio) de los músculos y a reponer el oxígeno en la sangre.

Rothstein indica que el objetivo principal es llevar la circulación a las zonas que quieras que se recuperen.

Llevar la sangre y los nutrientes a los músculos indicados también ayuda a reducir la hinchazón y la sensibilidad que aparecen después de los entrenamientos intensos. El experto indica que de esta manera se pueden prevenir o aliviar la rigidez y los dolores en los músculos.

En conjunto, estos factores pueden acelerar la recuperación para ayudarte a recargar las pilas y prepararte para tu próximo entrenamiento.

Por ejemplo, un estudio publicado en 2010 de la revista International Journal of Sports Medicine reveló que los triatletas rendían mejor después de una sesión de natación de recuperación que tras tomarse un día de recuperación pasiva. Los investigadores creen que el agua ayuda a reducir la inflamación ejerciendo presión hidrostática en el cuerpo.

Según una evaluación de 2019 de la revista International Journal of Environmental Research and Public Health, esta presión hace que llegue más sangre a los órganos principales como el corazón, el cerebro y los pulmones para, así, absorber más nutrientes y oxígeno y reducir la inflamación.

Además de los tejidos musculares, las articulaciones también se benefician de los entrenamientos para los días de recuperación. Rothstein señala que los movimientos liberan más líquido sinovial, que lubrica las articulaciones. Como resultado, disminuye la rigidez.

Los entrenamientos para los días de recuperación te pueden ayudar a cumplir los 150 minutos semanales recomendados de actividad física de intensidad moderada.