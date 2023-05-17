La rutina de entrenamiento para principiantes que tienes que probar según un entrenador personal

Este entrenamiento de entre 30 y 50 minutos para principiantes puede mejorar el rango de movimiento, el fortalecimiento del core, la fuerza del tren superior y el inferior e incluso la resistencia cardiovascular. Está pensado para ser sencillo y eficaz. Ten en cuenta que necesitarás ir al gimnasio o tener todo el equipamiento en casa para poder completar el circuito. La idea es hacer el circuito de una a tres veces por semana, con al menos un día de descanso entre los días de actividad.

Necesitarás el siguiente material:

Una esterilla

Un banco

Dos mancuernas

El entrenamiento consiste en lo siguiente:

Después del calentamiento, harás 5 ejercicios diferentes en un formato de circuito. Harás sentadillas, puentes y ejercicios de empuje y tracción, y acabarás con una actividad corta de acondicionamiento muy beneficiosa para la salud cardiovascular y cardiorrespiratoria.

Intenta repetir el circuito dos veces para empezar, con 90 segundos de descanso entre rondas. Descansa solo lo que necesites entre cada movimiento, aunque puedes tomarte más tiempo si lo necesitas. A medida que te familiarices con los ejercicios, quizá te animes a aumentar el número de series.

Antes de empezar un nuevo entrenamiento, asegúrate de hablar con un profesional de la salud, sobre todo si tienes enfermedades subyacentes, dolor musculoesquelético u otros problemas de salud que puedan impedirte realizar ciertos movimientos con seguridad.