La rutina de entrenamiento para principiantes que tienes que probar según un entrenador personal

Cómo empezar a crear una rutina de fitness Prueba este entrenamiento para principiantes diseñado por un entrenador
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Un Nike Trainer de Nueva York ha diseñado esta rutina de entrenamiento para principiantes solo para ti.
Una rutina de entrenamiento para principiantes (o para cualquier nivel) no tiene que ser complicada para resultar efectiva.
La mejor opción es la que te engancha, tanto si empiezas una nueva rutina de fitness como si vuelves después de un descanso. Echa un vistazo a este entrenamiento de cuerpo completo con calentamiento y estiramiento para principiantes. Te permitirá aprender lo básico del movimiento funcional y, además, sirve como modelo para progresar a largo plazo.
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Qué hay que saber antes de comenzar
Este entrenamiento de entre 30 y 50 minutos para principiantes puede mejorar el rango de movimiento, el fortalecimiento del core, la fuerza del tren superior y el inferior e incluso la resistencia cardiovascular. Está pensado para ser sencillo y eficaz. Ten en cuenta que necesitarás ir al gimnasio o tener todo el equipamiento en casa para poder completar el circuito. La idea es hacer el circuito de una a tres veces por semana, con al menos un día de descanso entre los días de actividad.
Necesitarás el siguiente material:
- Una esterilla
- Un banco
- Dos mancuernas
El entrenamiento consiste en lo siguiente:
Después del calentamiento, harás 5 ejercicios diferentes en un formato de circuito. Harás sentadillas, puentes y ejercicios de empuje y tracción, y acabarás con una actividad corta de acondicionamiento muy beneficiosa para la salud cardiovascular y cardiorrespiratoria.
Intenta repetir el circuito dos veces para empezar, con 90 segundos de descanso entre rondas. Descansa solo lo que necesites entre cada movimiento, aunque puedes tomarte más tiempo si lo necesitas. A medida que te familiarices con los ejercicios, quizá te animes a aumentar el número de series.
Antes de empezar un nuevo entrenamiento, asegúrate de hablar con un profesional de la salud, sobre todo si tienes enfermedades subyacentes, dolor musculoesquelético u otros problemas de salud que puedan impedirte realizar ciertos movimientos con seguridad.
Haz esta rutina de entrenamiento para principiantes
Serie de calentamiento
- Caminar con las manos: 5 repeticiones
- Postura del corredor dinámica (o el mejor estiramiento del mundo): 5 repeticiones con cada lado
- Estiramientos de isquiotibiales en movimiento: 10 repeticiones alternando las piernas
- Estiramientos de cuádriceps: 10 repeticiones alternando las piernas
- Abrazos de rodillas: 10 repeticiones alternando las piernas
- Plancha baja: 20 segundos
- Plancha lateral: 20 segundos con cada lado
- Bird dog: 20 segundos con cada lado
- Flexiones con rodillas en el suelo: 10 repeticiones
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El circuito
1.Sentadilla con banco
Las sentadillas son un movimiento fundamental que fortalece los músculos de las piernas. Se centran en todo el grupo muscular, desde los cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos y los gemelos hasta el core, incluso. Para hacer esta variante, ponte de pie a unos 30 cm del banco, de espaldas a este.
- Empieza en la posición de sentadilla con las piernas separadas a la anchura de los hombros y con las puntas de los pies mirando hacia delante.
- Inspira profundamente desde la barriga, activa el core y lleva las caderas atrás y abajo hasta que toques suavemente el banco con los glúteos.
- En la bajada, piensa que te sientas en una silla con una postura recta.
- Cuando toques el banco, espira e imagina que empujas el suelo lejos de ti mientras estiras las piernas hasta quedarte de pie.
Esta variante de la sentadilla te prepara para la movilidad que necesitarás en la cadera para hacer sentadillas profundas en el futuro. Te familiarizarás con el movimiento hacia atrás y hacia abajo.
Consejo: Para subir el movimiento de nivel, sujeta una mancuerna en posición vertical cerca del pecho, cogiéndola con las dos manos por debajo del peso superior y con los brazos flexionados.
Haz de 8 a 10 repeticiones.
2.Press en el suelo con un brazo y mancuerna
Los movimientos con un lado del cuerpo son buenos para principiantes porque ayudan a compensar los desequilibrios musculares. El press en el suelo ayuda a fortalecer el pecho, los hombros y los tríceps al empujar el peso lejos del cuerpo.
- Empieza sentándote con el torso erguido sobre la esterilla y con la mancuerna en posición vertical sobre el suelo, a tu lado derecho.
- Coge la mancuerna con la mano derecha, llévala hacia el pecho y échate hacia atrás para tumbarte en la esterilla.
- Dobla las rodillas con los pies bien apoyados en el suelo, junta los omóplatos y aléjalos de las orejas para conseguir una buena postura del tren superior. Mantén el arco natural de la lumbar.
- Utiliza la mano que no sujeta la mancuerna, la izquierda en este caso, para ayudarte a subir el peso de manera que quede alineado con el pecho.
- Es como formar la letra "A" con los brazos. Siente el estiramiento en la esquina superior del pecho al bajar y espira de manera controlada mientras empujas el peso hacia arriba.
- Las palmas tienen que mirar hacia delante, hacia las piernas, durante todo el ejercicio. Esta es la posición inicial.
- Inspira, activa el cuerpo y baja la mancuerna alejándola del cuerpo, pero no muevas el pecho. Mantén firme la muñeca y alinea la mano con el codo, que tiene que quedar en un ángulo de unos 45 grados con el cuerpo.
Haz de 8 a 10 repeticiones con cada brazo.
3.Puente de glúteos
Los puentes fortalecen los glúteos y el core, dos zonas que tienden a tener poca actividad debido a posturas sedentarias, como sentarte o tumbarte.
- Empieza tumbándote boca arriba con los brazos a los lados del cuerpo, apoyados en la esterilla.
- Dobla las rodillas y apoya los pies separados a la anchura de las caderas, de manera que los talones queden bajo las rodillas. Tendrías que poder tocarte los talones con los dedos de las manos. Esta es la posición inicial.
- Después, inspira, activa el core y espira mientras empujas con los talones firmemente sobre el suelo para elevar la pelvis y el torso haciendo un puente.
- En esta postura elevada, bascula la pelvis, activa los músculos del core y mantén los hombros y la cabeza apoyados en la esterilla.
- Aguanta un momento para sentir cómo se contraen los glúteos mientras haces fuerza con los talones hacia abajo. Inspira mientras bajas lentamente la pelvis al suelo. Repite el ejercicio.
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Consejo: Si no sientes que los glúteos se activen con el movimiento, prueba a despegar los dedos de los pies del suelo para insistir en el empuje de los talones.
Cuando hagas esta versión con peso corporal cómodamente, puedes añadir peso sujetando una mancuerna con el pliegue de la pelvis o aumentar la intensidad haciendo el ejercicio con una sola pierna.
Haz de 15 a 20 repeticiones.
4.Remo con un brazo y mancuerna
Los remos con mancuerna entrenan los músculos de la parte superior de la espalda, alrededor de los omóplatos, y los dorsales, que se extienden por los laterales de la espalda. Son músculos que ayudan a mantener la postura del tren superior y que sujetan la zona lumbar.
- Coloca una mancuerna en el suelo al lado derecho de un banco.
- Después, apoya la mano estática, que en este caso es la izquierda, y la rodilla izquierda en el banco.
- La mano izquierda debe quedar alineada bajo el pecho, y la rodilla izquierda directamente bajo la cadera izquierda.
- Apoya el pie derecho en el suelo y dobla un poco la rodilla. Esa pierna te sostendrá mientras remas con el brazo derecho.
- Agarra la mancuerna con la mano derecha y mantén la columna recta, en una posición neutra, alejando los hombros de las orejas y activando el core.
- Con la palma de la mano mirando hacia el banco, inspira, activa el cuerpo y espira mientras subes el peso hacia la cadera.
- Sube el codo pegado al cuerpo y mantén la muñeca firme y el torso recto y alineado con el banco. Imagina que quieres juntar el omóplato con la columna vertebral.
- Cuando llegues con el peso a la cintura, mantén la posición un momento y vuelve a la posición inicial con cuidado.
Haz de 8 a 10 repeticiones con cada brazo.
5.Saltos de tijera
Cada ronda acaba con 30 segundos de saltos de tijera, un ejercicio de acondicionamiento que eleva la frecuencia cardíaca y mejora la resistencia cardiovascular. Tener una buena base de resistencia cardiovascular implica que el cuerpo tendrá mayor capacidad para trabajar más en el futuro. Además, los saltos de tijera ofrecen muchos otros beneficios y son relativamente fáciles de modificar aminorando el ritmo o moviendo solo una pierna y un brazo al mismo tiempo sin saltar.
Hazlos durante 30 segundos.
Serie de estiramientos
Realiza estos estiramientos cuando hayas acabado con el entrenamiento.
- Postura del niño: 20 segundos
- Niño de costado: 20 segundos con cada brazo
- Estiramiento de isquiotibiales en posición tumbada: 20 segundos con cada pierna
- Abrazo de rodilla en posición tumbada: 20 segundos con cada pierna
- Estiramiento de figura de cuatro en posición tumbada: 20 segundos con cada pierna
En resumen
Como hemos visto, la mejor rutina de entrenamiento para principiantes es la que te puedas comprometer a hacer. ¿Te sientes sin energía? No pasa nada por tomarte un descanso de un día o dos. De hecho, puede que eso favorezca la recuperación.
Texto: Darren Tomasso, Nike Trainer de Nueva York, especialista en mejora de rendimiento con certificación de la NASM y entrenador de running certificado por la USATF