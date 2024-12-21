Ejercicios recomendados por especialistas para fortalecer la zona lumbar
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Un equipo de fisioterapeutas explica 8 ejercicios para fortalecer la zona lumbar.
A la hora de hacer ejercicio, una de las zonas principales que hay que ejercitar es la lumbar, que pertenece al core. Esta zona se considera un estabilizador del cuerpo, y los músculos que la componen dan fuerza a los abdominales.
Además, cuando no ejercitas la zona lumbar, esos músculos pueden empezar a perder fuerza, lo que puede provocar dolor lumbar. Aunque las alternativas de entrenamiento como el yoga, el barre y el pilates incluyen movimientos que fortalecen la zona lumbar, también hay otros ejercicios específicos centrados en fortalecer los músculos de esta zona que puedes hacer en casa o en el gimnasio.
Es importante fortalecer la zona lumbar para tener una base sólida a la hora de hacer ejercicio. Así nos lo explica Kacie Shively, doctora en Fisioterapia y fisióloga del ejercicio por el American College of Sports Medicine (ACSM). Además, añade que cuanto más fortalezcas la zona lumbar, menos probabilidades tendrás de hacerte daño cuando la sometas a un esfuerzo.
Por qué es importante fortalecer la zona lumbar
El cuerpo cuenta con la zona lumbar para realizar prácticamente cualquier movimiento del día a día, por lo que tener fuerza en esta zona te permite llevar a cabo todo tipo de actividades: desde pequeñas tareas, como levantarte de una silla, hasta otras más complejas, como mover un mueble o subir las bolsas de la compra por las escaleras.
"Es imprescindible tener la fuerza suficiente en la zona lumbar para mantener una postura adecuada al estar de pie y al sentarse", explica Rami Hashish, doctor en Fisioterapia. Este experto afirma que no tener una zona lumbar fuerte es una de las causas principales que llevan a adoptar una postura inadecuada, y también puede provocar que se realicen esfuerzos y movimientos compensatorios con otros músculos y articulaciones. Como consecuencia, se puede dar un desgaste excesivo de estos, además de lesiones.
Hay estudios que demuestran que fortalecer la zona lumbar también puede aumentar la esperanza de vida, ya que ayuda a que el cuerpo gane resistencia frente a las exigencias del día a día y reduce el riesgo de sufrir dolor lumbar en el futuro. Así lo explica Eni Kadar, doctora en Fisioterapia y especialista en punción seca.
¿Cuál es la clave para fortalecer la zona lumbar? Incluir ejercicios en tus entrenamientos que trabajen esta zona concretamente, además de ejercicios con los que se trabaje el core.
8 ejercicios aprobados por expertos para trabajar la zona lumbar
Muchos ejercicios buenos para la zona lumbar también juegan un papel esencial en el fortalecimiento de los abdominales y los glúteos. Desarrollar la fuerza de los músculos del core y de los glúteos puede servir para proteger la espalda al hacer deporte: desde hacer running hasta levantar peso muerto.
Shively explica que fortalecer la zona lumbar nos permite optimizar nuestros movimientos para realizarlos con más potencia y menos tensión, dispersar la fuerza de forma más regular entre el tren superior y el inferior, y reducir el riesgo de lesiones. Además, añade que incluir más ejercicios en los entrenamientos para activar la zona lumbar y trabajar la fuerza en esta zona, incluso en los calentamientos, es imprescindible para tener una buena salud física.
A continuación, te mostramos los mejores ejercicios recomendados por Kadar, Hashish y Shively para fortalecer la zona lumbar. Uniendo todos estos ejercicios tendrás una serie completa. Si eres deportista con un nivel más avanzado, o si quieres ponerte a prueba, puedes hacer entre 2 y 3 series.
1.Supermán
El ejercicio de supermán es una forma sencilla y eficaz de fortalecer la zona lumbar.
- Empieza por tumbarte bocabajo con los brazos extendidos por delante de ti, como lo hace el superhéroe cuando vuela.
- Activando los músculos del core, levanta las piernas y los brazos entre 10 y 15 cm del suelo y mantén la postura durante 5 segundos.
- Baja los brazos y las piernas contando 3 segundos.
- Para completar una serie, repite este movimiento 10 veces.
2.Bird dog
Otro ejercicio muy útil para trabajar la zona lumbar es el bird dog, para el que hay que colocarse en posición de cuadrupedia, con las manos y las rodillas apoyadas en el suelo, la espalda recta y los hombros colocados a la altura de las manos.
- Levanta el brazo izquierdo y la pierna derecha hasta que estén a la altura de la espalda sin arquearla. Para hacerlo, baja la cadera derecha de forma que quede alineada con la cadera izquierda, e imagina que estás haciendo equilibrio con un vaso de agua en el centro de la espalda.
- Aguanta esta posición durante 5 segundos y, después, baja el brazo y la pierna al suelo contando 3 segundos. Shively recomienda mantener el control al hacer este ejercicio, moviéndonos lentamente de un movimiento al otro sin que las caderas se muevan de un lado a otro.
- Repite este movimiento con el brazo derecho y la pierna izquierda para completar el ejercicio. Haz 10 repeticiones.
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3.Puente de glúteos
El puente de glúteos sirve para trabajar los glúteos, pero, según Shively, es un ejercicio excelente para la espalda porque ayuda a fortalecer los abdominales, que dan estabilidad a la zona lumbar.
- Túmbate bocarriba con las rodillas flexionadas y las plantas de los pies apoyadas contra el suelo, ligeramente más separadas que la anchura de los hombros.
- Los pies deben estar colocados justo debajo de las rodillas y los dedos de los pies deben mirar hacia delante en una posición ligeramente diagonal. Esto se debe a que las rodillas están un poco más separadas que los hombros.
- Coloca los brazos a los lados del cuerpo, con las palmas hacia abajo.
- Shively indica que hay que juntar los glúteos y apretarlos, mantener recta la zona lumbar y aguantar esta posición al levantar las caderas del suelo para crear una especie de puente con el cuerpo. Si no sientes el esfuerzo en la cadena posterior, prueba a hacer presión contra el suelo con los talones para activar los músculos.
- Baja lentamente el cuerpo para volver a la posición inicial llevando la espalda con cuidado hacia abajo, vértebra a vértebra, continuando con las caderas, y repite entre 10 y 15 veces para completar una serie.
Para poner a prueba tu fuerza, Shively recomienda aguantar la posición del puente de glúteos arriba del todo durante 6 segundos antes de bajar la espalda.
4.Plancha lateral
La plancha lateral sirve para trabajar al máximo el core y ejercitar el equilibrio. Es un ejercicio que fortalece los músculos de la zona lumbar y ayuda a ganar estabilidad en los abdominales mediante el fortalecimiento de los músculos del core. Con la plancha también se trabajan los músculos que dan estabilidad a la columna vertebral, de forma que no solo se fortalecen, sino que ayudan a prevenir el dolor en la zona lumbar.
- Hashish indica que hay que tumbarse de lado con el brazo izquierdo justo debajo del hombro, la pierna derecha ligeramente flexionada y la pierna izquierda recta con la parte exterior del pie izquierdo apoyada en el suelo.
- Ponte en posición de plancha lateral apoyándote sobre el codo y el pie izquierdos. Si te cuesta demasiado hacer este ejercicio y quieres ir más poco a poco, dobla la pierna izquierda y estira la derecha metiendo el abdomen para adentro. Si por el contrario quieres añadir dificultad al ejercicio, levanta la pierna derecha para activar más el core.
- Aguanta esta posición 20 segundos antes de pasar a hacerlo con el otro lado para completar la serie.
- Para un entrenamiento efectivo, Hashish recomienda hacer 5 series de planchas laterales.
5.Pasos antirrotación
Los pasos antirrotación consisten en enganchar una banda de resistencia a una puerta (o al asa de una polea del gimnasio) a la altura de la cintura, colocarse de lado y sostener las bandas por delante del cuerpo y en el centro para hacer un press Pallof. Este ejercicio da estabilidad al core, algo clave para fortalecer la zona lumbar.
- Sujeta una banda de resistencia a una puerta o al asa de una polea a la altura de la cintura, como hemos especificado antes.
- Da 2 pasos hacia un lado y 2 hacia el otro para volver a la posición inicial. Haz 10 repeticiones.
- Una vez que las completes, date la vuelta y haz lo mismo con el otro lado.
- Shively recomienda mantener en todo momento una tensión ligera en la banda o la polea para hacer este ejercicio, y hacer 2 repeticiones por lado.
6.Dominadas
Colgarse de una barra de dominadas sirve para estirar bien los músculos de la espalda, pero las barras de dominadas no solo son útiles para estirar: también ayudan a descomprimir la columna vertebral para mejorar la estabilidad en la zona lumbar.
- Comienza por colgarte de la barra con los brazos estirados a la anchura de los hombros.
- Shively indica que hay que activar los músculos de la espalda, comenzando el movimiento desde las escápulas, juntándolas y luego elevar el cuerpo hacia la barra.
- Ella recomienda hacer 4 series de 5 repeticiones y utilizar una barra de dominadas o una máquina del gimnasio para hacer dominadas asistidas, según sea tu nivel.
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7.Paseo del granjero
El paseo del granjero consiste en sujetar una pesa rusa o una mancuerna (u otro objeto pesado) con una mano mientras caminas aproximadamente entre unos 6 o 9 metros en cada repetición.
Kadar señala que así se trabajan los músculos que estabilizan los movimientos de flexión lateral de la zona lumbar y la columna.
- Mientras sujetas una carga moderada o pesada con una mano, activa el core. Para hacerlo, mete el abdomen hacia dentro, lleva los hombros hacia atrás y asegúrate de que están al mismo nivel y que no te inclinas hacia un lado. Si te cuesta mantener los hombros cuadrados, te recomendamos usar menos peso.
- Kadar comenta que sentirás cómo trabajas los músculos de la zona lumbar y el core para mantener la posición erguida mientras el peso te tira hacia abajo desde un lado.
- Camina hasta completar 2 vueltas de entre 6 y 9 metros cada una antes de cambiar el peso de mano y repetir hasta llegar a 4 en total.
8.Peso muerto con pesa rusa
Kadar explica que el peso muerto con pesa rusa sirve para trabajar la cadena posterior al completo, lo que incluye la parte superior de la espalda, la zona lumbar, los glúteos y los isquiotibiales. De ahí que sea un movimiento compuesto excelente. Los ejercicios funcionales como este son fundamentales para conseguir un entrenamiento integral, y son útiles para llevar a cabo actividades del día a día con una postura adecuada, ya sea a la hora de coger cosas del suelo o al levantarse de una silla.
- Para hacer un peso muerto con pesa rusa, ponte de pie con los pies a la anchura de los hombros y coloca una pesa rusa con un peso moderado entre los talones.
- Para empezar, mantén el pecho erguido y lleva lentamente las caderas hacia atrás. Flexiona las rodillas ligeramente a medida que coges la pesa rusa para colocarte en una posición de flexión de cadera, en la que, en comparación con una sentadilla, se flexionan menos las rodillas y se inclina más el tren superior. Agarra el asa de la pesa rusa.
- Empuja con los talones y vuelve a la posición de pie.
- Realiza el movimiento a la inversa para volver a poner la pesa rusa en el suelo y haz entre 8 y 12 repeticiones. Si tienes tensión en los isquiotibiales, puedes poner delante de ti una silla o un taburete bajo que pueda soportar peso y colocar encima la pesa rusa para evitar encorvar la zona lumbar o que se caiga la pesa rusa al alcanzar el punto más bajo al que llegues.
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Ten esto en cuenta
Si sueles tener dolor en la zona lumbar, es importante que acudas a un profesional médico para que te evalúe antes de incorporar estos ejercicios de fortalecimiento a tu rutina de entrenamiento. De este modo, se podrá averiguar la causa del dolor para crear un plan de acción y tratar el problema.
Texto: Jessie Quinn