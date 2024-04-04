Los beneficios de un baño de sal de Epsom

Quienes defienden sus múltiples beneficios afirman que, al echarlo en agua caliente, el magnesio se disuelve y el cuerpo lo absorbe a través de la piel.

¿Por qué es bueno este elemento químico, sobre todo en la recuperación posentreno? "El magnesio es un mineral esencial presente en el cuerpo que contribuye a la función normal de los músculos, como a su contracción y relajación", explica Dennis A. Cardone, osteópata, especialista en medicina del deporte y médico de distintos programas deportivos, como el abierto de tenis de EE. UU. De hecho, este nutriente garantiza la salud y el funcionamiento de los músculos, los huesos, el corazón y prácticamente cualquier otro órgano del cuerpo.

"Las personas con déficit de magnesio a veces sufren calambres o dolores musculares", afirma Jason Machowsky, especialista en entrenamiento de la fuerza y el acondicionamiento (CSCS), y fisiólogo del ejercicio. En un estudio reducido con hombres ciclistas profesionales se demostró que los suplementos de magnesio favorecen la recuperación después de hacer ejercicio intenso y que tienen un "efecto protector frente al daño muscular". No obstante, Machowsky advierte de que los suplementos deben tomarse siguiendo las indicaciones de un médico o dietista. Afortunadamente, es un componente natural de muchos alimentos, como las verduras de hoja verde, las legumbres, los frutos secos, las semillas y los cereales integrales.

Según Machowsky, el único problema es que aún no se ha demostrado que los niveles de magnesio en el organismo aumenten al darse un baño caliente con sal de Epsom. "No hay investigaciones que confirmen que esta se absorba a través de la piel en cantidades significativas que afecten a los niveles de magnesio en la sangre", explica el experto.

"Al parecer, los beneficios de los baños con esta sal se deben exclusivamente al hecho de sumergirse en agua caliente", comenta Cardone. Este especialista añade que, si bien en los últimos años los baños de hielo se han popularizado como forma de reducir la inflamación, los baños calientes pueden mejorar el flujo sanguíneo, gracias al transporte de oxígeno y nutrientes a los músculos, y la elasticidad del tejido conectivo. De esta forma, pueden aliviar el dolor muscular de aparición tardía (DMAT).

Tanto Cardone como Machowsky coinciden en otro beneficio indirecto para la recuperación: "Puede que lo más importante sea que un baño caliente puede relajarnos y favorecer nuestra salud mental y emocional", afirma Cardone.

En las investigaciones se demuestra que los baños calientes pueden reducir el cortisol, la hormona del estrés. Cardone explica que en un estudio de 2019 publicado en la revista Sleep se reveló que darse un baño caliente durante 10 minutos 1 o 2 horas antes de dormir puede ayudar a conciliar el sueño en menos tiempo y mejorar la calidad del descanso. Como dato, un buen descanso nocturno de 8-9 horas es importante para la recuperación muscular y el rendimiento.

"En el mundo tan estresante en el que vivimos, es esencial que hagamos todo lo que podamos para que nuestro entorno sea tranquilo, como dedicar tiempo a la relajación activa y permitir que el cuerpo descanse y se recupere, con o sin sales", cuenta Machowsky.

Además, hay que tener en cuenta el poder de la respuesta cuerpo-mente conocida como efecto placebo. Los grupos de investigación han demostrado que los placebos (o tratamientos inactivos, como las pastillas de azúcar) pueden provocar cambios fisiológicos reales y cuantificables, y tener beneficios similares a los de los medicamentos. En otras palabras, pensar que los baños con sal de Epsom tienen efectos relajantes, alivian el dolor muscular y reducen el tiempo de recuperación puede que sea razón suficiente para seguir con esta práctica. Machowsky explica que, si crees que van a darte beneficios, lo más probable es que lo consigan, incluso aunque no haya información como para afirmar que la causa directa es el sulfato de magnesio.