Cómo tratar el dolor muscular tras un duro entrenamiento según los expertos

Hay quien usa los rodillos de masaje después de entrenar para reducir el dolor muscular, pero la eficacia de este método no está totalmente demostrada, como señala Lynn Millar, fisioterapeuta y directora del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Winston-Salem, en Carolina del Norte.

La experta comenta que es tan sencillo como que la ciencia no apoya la teoría de que utilizar el rodillo de masaje después del ejercicio altere el proceso normal de curación que forma parte del crecimiento del músculo, ni que pueda reducir el dolor para mejorar el rendimiento.

Pero eso no quiere decir que los rodillos de masaje no valgan para nada. En un estudio publicado en 2021 en la revista Journal of Sports Science & Medicine se descubrió que usar un rodillo de masaje antes de entrenar, en combinación con los estiramientos dinámicos, contribuye significativamente a la recuperación y mejora, sobre todo, la amplitud de movimiento. La razón está en que alivia la tensión miofascial (aporta elasticidad a las membranas que rodean los músculos y articulaciones, como apunta Mayo Clinic). En consecuencia, te resulta más fácil moverte.