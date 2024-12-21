¿Qué diferencia hay entre el running y el jogging?

El running ofrece una gran variedad de beneficios y ventajas, desde un menor riesgo de padecer cáncer a una mejor gestión del estrés. Además, tiene beneficios a más niveles: la sensación de terminar un entrenamiento duro o las amistades que puedes hacer en una comunidad de running. A continuación te explicamos esto y muchas cosas más.

Según un estudio publicado en Medicine & Science in Sports & Exercises, las personas participantes en el estudio que corrían más rápido tendían a tomar menos medicación para la hipertensión, el colesterol alto y la diabetes. Revisando el rendimiento y las necesidades médicas de más de 50.000 mujeres y hombres runners, las investigaciones concluyeron que los hombres que corrían 1,5 km por cada 7 minutos tomaban menos medicación que los que corrían 10 minutos por cada 1,5 km o a un ritmo más lento. De forma similar, concluyeron que las mujeres que corrían 1,5 km por cada 8 minutos y a más velocidad tomaban menos medicación que las que corrían a 1,5 km por cada 11 minutos o a un ritmo más lento.

Es más, el running podría reducir el riesgo de padecer cáncer y tener efectos positivos en personas que ya lo padezcan, según una revisión de casi 170 estudios epidemiológicos observacionales publicados en la revista The Journal of Nutrition. Este análisis masivo confirmó que la actividad física era beneficiosa para reducir el riesgo de cáncer de colon y de mama, y probablemente también para el cáncer de próstata.

"Cada vez es más evidente que el ejercicio también influye en otros aspectos para las personas que padecen cáncer", según la revisión. "Entre ellos, la detección del cáncer, afrontar la enfermedad, la rehabilitación y la supervivencia tras el diagnóstico".

Más allá de los beneficios físicos del running, las investigaciones también sugieren que puede ser beneficioso para reducir el estrés crónico. En un estudio de 2018 publicado por Neurobiology of Learning and Memory que analizó el impacto del ejercicio en ratones, se concluyó que los ratones que estaban estresados y hacían ejercicio demostraban un mejor rendimiento y una mejor memoria que los que eran sedentarios.