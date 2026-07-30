Los mejores leggings de running Nike
Guía de compra
Esta es tu guía para encontrar leggings de running prácticos y de gran calidad.
La ropa de running de alto rendimiento, como los sujetadores deportivos de compresión y los calcetines con capilarización del sudor, no solo pueden hacer que entrenes de forma más cómoda, sino que te ayudarán a disfrutar más de tus sesiones de running. Esto depende mucho del modelo y del ajuste de las prendas. Al fin y al cabo, sentirte a gusto con tu ropa puede ser otra forma de motivarte, ¿verdad? Esta es solo una de las razones por las que unos leggings de calidad son fundamentales para cualquier runner, tanto si corres por primera vez como si ya tienes experiencia.
Aun así, quizá tengas que hacer pruebas hasta encontrar el modelo más adecuado para ti, ya sea por el ajuste o por el material apropiado para el tiempo que haga. ¿Vas a hacer una sesión de running larga? Te recomendamos probar una opción más ceñida por la cintura para evitar que ceda a mitad de carrera, pero que no te apriete, te produzca incomodidad ni te restrinja. Otro factor que hay que tener en cuenta son los bolsillos. Cuando salgas a correr, vas a llevar un poco de todo; por ejemplo, geles, las llaves o el móvil.
Y no te olvides de las temperaturas: llevar unos leggings más gruesos no es lo más acertado para entrenar a finales de primavera o en verano, pero para los meses fríos pueden ser perfectos. Para encontrar lo que más se ajuste a tus necesidades, echa un vistazo a este resumen rápido de los mejores leggings de running Nike.
Nike Swift: los mejores pantalones cortos y leggings de running para todas tus sesiones
Tanto si te estás equipando para una sesión de running larga como si vas a por una de sprints rápidos, tu opción perfecta pueden ser los leggings Nike Swift para mujer. Se adaptan a la forma del cuerpo y son ligeros y transpirables. Llevan la tecnología Nike Dri-FIT para mantener la transpirabilidad y la comodidad, y tienen un tejido transpirable de densidad media que no se transparenta y que te ofrece comodidad durante los estiramientos sin añadir peso. Los leggings Swift tienen 3 bolsillos (uno de ellos con cremallera en la parte de atrás), por lo que son una opción increíblemente práctica. Y, además, van genial para evitar los roces cuando corres porque no llevan costuras en el interior de las piernas.
Si buscas una opción más corta, la línea Nike Swift también cuenta con modelos cortos de talle alto y ceñidos para mujer. También son opciones cómodas con 3 bolsillos para que guardes tus cosas y con una tecnología avanzada de gestión del sudor para darte frescura en cualquier distancia y temperatura.
Más leggings Nike increíbles
Si buscas más opciones para cubrir todas tus necesidades, puedes tener en mente los leggings Universa para mujer. Tienen un ajuste favorecedor y moldeado y van genial para los días calurosos gracias a las tecnologías Dri-FIT y Nike Stealth Evaporation. Su función es minimizar las manchas visibles de sudor y mantener la transpirabilidad y la comodidad. También cuentan con bolsillos discretos y están disponibles en varios colores y longitudes. No tienen costura en el frontal, así que no se suben.
Los leggings de talle medio Nike One para mujer también llevan varios bolsillos y su cintura tiene un forro de malla que impide que se muevan y ofrece sujeción adicional.
Si buscas algo para los meses más fríos, Nike también tiene varios leggings de running cálidos. Una buena opción son los Nike Therma-FIT One, que tienen un tejido más grueso y ayudan a controlar el calor, por lo que son perfecto para correr cuando bajan las temperaturas.
Si buscas un tejido ceñido que te ofrezca sujeción en cada estiramiento, los leggings Nike Pro 365 son tus aliados. Si te interesa algo más corto, pero que también ofrezca sujeción, prueba el pantalón corto Nike Pro 365. Su tejido elástico incorpora la tecnología Dri-FIT para mantener la transpirabilidad durante los entrenamientos más intensos.
Está claro que si quieres rendir al máximo, tienes que tener en cuenta las condiciones en las que corres y adaptar tu equipación y tu look a cada situación. En Nike tienes diferentes modelos de leggings de running que se adaptan a tus distintas necesidades de entrenamiento.