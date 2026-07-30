La ropa de running de alto rendimiento, como los sujetadores deportivos de compresión y los calcetines con capilarización del sudor, no solo pueden hacer que entrenes de forma más cómoda, sino que te ayudarán a disfrutar más de tus sesiones de running. Esto depende mucho del modelo y del ajuste de las prendas. Al fin y al cabo, sentirte a gusto con tu ropa puede ser otra forma de motivarte, ¿verdad? Esta es solo una de las razones por las que unos leggings de calidad son fundamentales para cualquier runner, tanto si corres por primera vez como si ya tienes experiencia.

Aun así, quizá tengas que hacer pruebas hasta encontrar el modelo más adecuado para ti, ya sea por el ajuste o por el material apropiado para el tiempo que haga. ¿Vas a hacer una sesión de running larga? Te recomendamos probar una opción más ceñida por la cintura para evitar que ceda a mitad de carrera, pero que no te apriete, te produzca incomodidad ni te restrinja. Otro factor que hay que tener en cuenta son los bolsillos. Cuando salgas a correr, vas a llevar un poco de todo; por ejemplo, geles, las llaves o el móvil.

Y no te olvides de las temperaturas: llevar unos leggings más gruesos no es lo más acertado para entrenar a finales de primavera o en verano, pero para los meses fríos pueden ser perfectos. Para encontrar lo que más se ajuste a tus necesidades, echa un vistazo a este resumen rápido de los mejores leggings de running Nike.