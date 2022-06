Consejos para retomar el running después de un largo descanso

No podrás seguir inmediatamente con el ritmo ni con los kilómetros que hacías antes del descanso, pero no pasa nada. Que ya vuelvas a tener la motivación para volver triunfante a tu rutina no significa que tus músculos, tendones y ligamentos estén preparados. "La clave es no desanimarse con el proceso porque, si intentas volver a estar en forma demasiado rápido, puedes lesionarte", dice el doctor y fisiólogo del ejercicio Todd Buckingham. En lugar de lanzarte a un plan de entrenamiento para una maratón o una media maratón, quizá deberías empezar por 5 km más relajados.