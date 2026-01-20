¿Cómo reduce el estrés el ejercicio?

"Las investigaciones que analizan tanto la respuesta fisiológica como los datos de encuestas muestran que la actividad física regular cambia la forma en que el cuerpo y el cerebro responden al estrés", explica Gregory Gordon, máster en Ciencias, especialista certificado en fuerza y acondicionamiento, experto en terapia manual y recuperación y fundador de Exercise Intelligence.

Cuando haces ejercicio, la frecuencia cardiaca aumenta Se bombea más sangre por todo el cuerpo, lo que aporta oxígeno y nutrientes a los músculos y órganos vitales, incluido el cerebro. Varios estudios han demostrado que existe un vínculo entre el estrés crónico y un flujo de sangre reducido hacia el cerebro, especialmente en las regiones asociadas con los procesos emocionales, como el córtex prefrontal. Al aumentar el flujo sanguíneo cerebral, se cree que el ejercicio contrarresta los efectos del estrés crónico. Esto ayuda a que el cerebro procese las emociones, como el estrés, de forma más eficaz.

Además, el ejercicio favorece la liberación de moléculas que potencian la actividad cerebral, como el factor neurotrófico derivado del cerebro (FNDC), las endorfinas y otros neurotransmisores asociados al bienestar, como la serotonina y la dopamina.



Las proteínas como el FNDC mantienen la salud de las neuronas y favorecen el nacimiento de otras nuevas a través de un proceso conocido como neurogénesis. Este proceso afecta directamente al hipocampo, que es la región del cerebro asociada con el aprendizaje, la memoria y la regulación de la ansiedad y el estrés.



El estrés hace que disminuya la neurogénesis en los adultos. Como resultado, también disminuyen el tamaño y la función del hipocampo, lo que puede agravar los niveles de estrés y contribuir a trastornos como la depresión. Estudios con resonancia magnética (RM) muestran que las personas con depresión grave tienen un volumen del hipocampo menor que quienes no presentan depresión.



También se ha demostrado que los ejercicios aeróbicos, como el running, tienen un efecto particularmente positivo en esta zona del cerebro. Un estudio de 2022 para determinar si el ejercicio aeróbico influye en la memoria episódica en la edad adulta tardía descubrió que, durante un período de alrededor de seis meses, hacer entre 15 y 90 minutos de ejercicio tres días a la semana mejoraba la memoria episódica.



Cuando hacemos ejercicio se liberan endorfinas y gestionamos mejor el estrés, porque actúan como un analgésico natural. Cuando actúan junto a los receptores opioides del cerebro, se reduce la sensación de dolor y se producen sensaciones de felicidad. Si alguna vez has experimentado el famoso "subidón del running", esta es la razón.



Durante el ejercicio, también combatimos el estrés a través de otros neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, que regulan la presión y los sistemas de recompensas del cerebro, el estado de ánimo y aportan una sensación de esperanza. El estrés crónico reduce los niveles de dopamina del cerebro, pero la actividad física puede ayudarte a restablecerlos.



De hecho, con el tiempo, la actividad física frecuente puede remodelar el cerebro. Con el ejercicio, experimentamos unos mayores niveles de circulación de dopamina y tenemos más receptores disponibles. Como consecuencia, sentirte más feliz y con menos estrés, empieza a ser más fácil.

"Desde el punto de vista psicológico, las intervenciones basadas en el ejercicio reducen de forma constante el estrés percibido, incluso en personas que al inicio no cumplen con las recomendaciones de actividad física", explica Gordon. "Las personas que participan en estos estudios afirman sentirse menos desbordadas, dormir mejor y recuperarse con mayor rapidez del estrés diario cuando se mantienen activas de forma constante".



En un estudio publicado en 2014 se midió la frecuencia cardiaca, la presión sanguínea, el cortisol y el estado de ánimo de un grupo de participantes antes y después de realizar una tarea estresante. Las personas que hacían ejercicio de manera habitual, mantuvieron una frecuencia cardiaca más baja y tuvieron mejor estabilidad emocional durante toda la actividad. El equipo de investigación concluyó que el ejercicio puede mejorar la resiliencia emocional y la respuesta ante el estrés.