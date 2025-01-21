Beneficios para la salud de correr kilómetro y medio a diario

Según el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., los adultos deben hacer al menos 150 minutos de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos de actividad aeróbica de intensidad alta a la semana, como el jogging o el running. Las directrices de este organismo también incluyen dos días de actividad de fortalecimiento muscular por semana.

De media, cualquier runner no profesional que tenga una buena forma física tarda unos 9 o 10 minutos en correr 1,5 km, mientras que si eres principiante tardas unos 12 o 15 minutos. Eso significa que, si tardas 10 minutos en correr 1,5 km, puede que no cumplas con la recomendación de los 75 minutos por semana aunque corras todos los días.

Sin embargo, hay estudios que demuestran que no es necesario correr 75 minutos por semana para mejorar la salud. Y así lo afirma Ross Arena, fisioterapeuta, jefe del Departamento de Fisioterapia de la Universidad de Illinois en Chicago (EE. UU.) e investigador de fisioterapia cardiopulmonar y ciencia del ejercicio. Ponerse objetivos de tiempo específicos para una actividad, como 150 minutos por semana, puede ser desalentador o parecer inalcanzable, pero el Dr. Arena recalca que el mensaje importante es que siempre es mejor hacer algo que no hacer nada.

Además, la comunidad de especialistas en fisioterapia y entrenamiento de running no suele recomendar correr todos los días (ni siquiera 1,5 kilómetros). Lydia O'Donnell, Coach de Nike Running y fundadora de la aplicación de running Femmi, comenta que un enfoque más saludable sería correr 3 o 4 días por semana. Así, puedes dedicar el resto a descansar, recuperarte y centrarte en otros tipos de movimiento (como levantar pesas o hacer ejercicios con peso corporal en la Nike Training Club App).

Sin embargo, por norma general, correr 1,5 km todos los días te ayuda a moverte más y pasar menos tiempo en posición sentada, lo que, según el Dr. Arena, puede mejorar significativamente tu salud. Sigue leyendo para saber cuáles son algunos beneficios del running respaldados por la ciencia, como la disminución del riesgo de sufrir enfermedades crónicas y el aumento de la esperanza de vida.