11 consejos para correr más rápido

Aquí no hay atajos: para correr más rápido, tienes que correr más rápido.

Eso no significa que debas reducir en un minuto tu marca en 1,5 kilómetros de la noche a la mañana. Con un buen programa de entrenamiento que incluya diferentes rutinas, aumentarás la velocidad gradualmente. (Si necesitas ayuda, consulta los programas de entrenamiento en la Nike Run Club App).

Independientemente de cómo planifiques tus rutinas, te interesa incluir entrenamientos de intervalos. Los intervalos, que intercalan esfuerzos más rápidos con una recuperación más lenta, mejoran la eficiencia con la que tu cuerpo utiliza el oxígeno (un marcador clave de la capacidad aeróbica) en mayor medida que las rutinas de intensidad moderada, según una investigación publicada en la revista Medicine & Science in Sports & Exercise. Una vez que empieces a aumentar la velocidad en breves períodos de esfuerzo, el ritmo general en distancias más largas también debería mejorar. Estas rutinas pueden ser tan sencillas como alternar un minuto corriendo con mucha intensidad, a un ritmo que te impida mantener una conversación, con un minuto de running suave, a un ritmo con el que puedas hablar sin problema.

Por lo general, deberías centrarte en los sprints, como repeticiones de 200, 300 o 400 metros en semanas alternas. Eso es lo que afirma Jason Fitzgerald, entrenador certificado de atletismo de EE. UU., entrenador principal de Strength Running y presentador del podcast The Strength Running. Según él, este tipo de rutina es una de las partes más exigentes del entrenamiento, así que necesitas más tiempo para recuperarte. En tus semanas menos intensas puedes hacer intervalos más largos, como repeticiones de 800 o 1.500 metros, a un ritmo más suave que el que te impide hablar mientras corres para seguir ganando velocidad y resistencia.