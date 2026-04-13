Running en elíptica, cinta o al aire libre: ¿qué es mejor?

La elíptica es una de las máquinas más populares de los gimnasios por varias razones: Es fácil de usar, efectiva y más segura para las articulaciones que la cinta, ya que es de bajo impacto.

Cuando entrenas en una elíptica, puedes ajustar el nivel de intensidad. Una mayor intensidad aumenta la resistencia, lo que hace que pedalear resulte más difícil. Los músculos tendrán que trabajar más a medida que ejerzas fuerza para completar el movimiento.

Es una máquina de bajo impacto debido a que los pies se mantienen en los pedales mientras realizas el ejercicio.

Una elíptica funciona de forma diferente a correr en una cinta, que implica levantar ambos pies del suelo al mismo tiempo antes de impactar contra el suelo. Al tratarse de un ejercicio de bajo impacto, la elíptica es una excelente opción para personas con problemas articulares, adultos mayores, quienes se están rehabilitando de una lesión o principiantes que comienzan una rutina de ejercicio.

Un entrenamiento de elíptica puede parecer una forma de evitar los entrenamientos de alta intensidad e impacto de hoy en día, pero en un estudio se descubrió que el ejercicio de bajo impacto sirvió para mejorar la condición cardiovascular y la flexibilidad de un grupo de participantes.

No menosprecies el ejercicio que se puede hacer con una elíptica, ya que puedes conseguir un entrenamiento de alta intensidad con ella. Puedes aumentar la resistencia para que cada movimiento sea más exigente, activando los músculos hasta sentir la quemazón. Además de con intensidad, también puedes entrenar con intervalos. Cuando te esfuerzas al máximo y lo alternas con periodos de menor intensidad, puedes crear tu propio entrenamiento HIIT de bajo impacto, o entrenamiento de intervalos de alta intensidad.

Una última ventaja de usar la elíptica es que se ejercita el tren superior. Los brazos trabajan contra la resistencia de las asas al tirar de ellas hacia tu cuerpo y empujarlas hacia adelante mientras te mueves. Esto lo convierte en un entrenamiento de todo el cuerpo, perfecto para un calentamiento o una sesión de cardio.