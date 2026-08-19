Zapatillas de running para carreras en asfalto: recorre grandes distancias
¿Quieres batir tu marca personal? Con las zapatillas Nike de carrera cruzarás la línea de meta más rápido que nunca. Los pares con unidades Air Zoom en el antepié ofrecen más reactividad, para que afrontes cada sprint con comodidad. Las opciones con placas de fibra de carbono te ayudan a propulsarte y facilitan la zancada. Para conseguir la máxima estabilidad, opta por los modelos con la placa ligeramente más ancha.
¿Buscas una gran amortiguación? Apuesta por las zapatillas de carrera con Nike ZoomX, nuestra espuma más reactiva. Se extiende del talón a la puntera y produce un retorno de energía en cada pisada que crea una sensación de rebote. La lengüeta de punto acolchada reduce la presión de los cordones, para que nada te distraiga de tus objetivos, mientras que la parte superior AtomKnit ofrece un ajuste seguro, sea cual sea tu forma de correr. También contamos con diseños de perfil bajo, para conectarte con el asfalto sin que apenas lo notes bajo los pies.
Unas buenas zapatillas de carrera ayudan a superar límites. Para mayor sujeción, descubre los diseños con refuerzo extra en el antepié. Las opciones con el icónico patrón Waffle en la suela exterior proporcionan tracción en múltiples superficies sin añadir peso y son aptas para cualquier condición meteorológica.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige unas zapatillas Nike de carrera que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.