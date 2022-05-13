Cuatro tipos de entrenamientos en cuestas y sus ventajas

Los entrenamientos en cuestas son sesiones de running que se hacen en lugares con pendiente. Suelen realizarse en cuestas pronunciadas, pero también se pueden hacer en cintas de correr añadiendo inclinación hacia arriba o hacia abajo. Se trata de un tipo de cardio que se puede llevar a cabo de manera aeróbica o anaeróbica, en función de tu velocidad.



Hay varios tipos de entrenamientos en cuestas. A continuación te mostramos brevemente los 4 más intensos.