Zapatillas para levantamiento de pesas y sentadillas: máxima potencia
Sea cual sea la meta que te hayas propuesto superar, las zapatillas de halterofilia Nike te ofrecen una base sólida para entrenar. Nuestra gama incluye modelos con distintas alturas de talón para adaptarse a todo tipo de atletas: busca opciones con el talón flexible, elevado o con amortiguación. Para los ejercicios más difíciles, elige diseños con placas interiores que distribuyen el peso de manera uniforme de lado a lado para mejorar el equilibrio. Para conseguir la máxima estabilidad en los movimientos más intensos, elige un par de zapatillas para levantar pesas con una placa Hyperlift en el talón, que empuja el peso hacia abajo y hacia fuera a la vez que añade rigidez para que mantengas el control. Además, la parte superior transpirable con malla ligera permite que el aire circule para que los pies estén frescos.
Las zapatillas de halterofilia, diseñadas para resistir sentadillas, zancadas y arrancadas, te ayudan a cumplir tus objetivos. Los modelos con cierre por contacto evitan que los cordones te entorpezcan y afianzan los pies sobre la plantilla. ¿El resultado? Mayor estabilidad y un agarre firme al levantar pesas. Además, las tiras permiten conseguir el ajuste ideal de manera sencilla. Para calzarte fácilmente, opta por modelos con tecnología FlyEase, que consiste en un talón flexible que se pliega cuando metes el pie. Luego vuelve a su sitio para que puedas ir al gimnasio aún más rápido. Nuestra selección también destaca por el icónico Swoosh de Nike, que añade un toque de calidad superior a tus conjuntos de entrenamiento.
Los materiales sostenibles siempre se llevan. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige zapatillas para levantar pesas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.