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Zapatillas de invierno para mantener a raya los elementos
Potencia los entrenamientos durante los meses de frío con las zapatillas de invierno Nike. Tanto si vas a caminar por el asfalto como si vas de excursión por senderos, nuestra colección de zapatillas invernales incluye modelos para todos los gustos. Encuentra diseños resistentes para correr al aire libre o modelos flexibles para hacer caminatas: todos combinan tecnología puntera, materiales de alta calidad y elementos para aumentar el rendimiento.
Protección frente al mal tiempo
Nuestras zapatillas de invierno destacan por los diseños cómodos y duraderos con acabados acolchados y cierres de tira para ofrecer más sujeción. La tecnología GORE-TEX resistente al agua incorpora una capa interior que mantiene los pies calientes y secos, incluso cuando la lluvia es muy intensa. Las suelas exteriores de goma que no dejan marcas proporcionan tracción, mientras que los revestimientos cosidos realzan el exterior con estilo. Además, las perforaciones en la puntera maximizan el flujo de aire para entrenar cómodamente durante más tiempo. Para tener aún más protección para la lluvia, opta por las zapatillas de perfil alto, ya que ofrecen flexibilidad y evitan las salpicaduras hasta el tobillo.
Sigue tu ritmo en invierno
Haz carreras o rutas con frío o lluvia gracias a los diseños con partes superiores repelentes al agua y suelas exteriores de goma resistente. Estos elementos te ofrecen un agarre extra en las superficies húmedas y hacen que el agua resbale rápidamente para mantener la tracción. De esta manera, los pies siguen secos y cómodos para que te concentres en afrontar los tramos más peliagudos o las colinas más empinadas. Los diseños resistentes combinados con materiales de malla ligera proporcionan confort y transpirabilidad a medida que vas conquistando kilómetros. ¿Sueles salir a correr pronto por la mañana o más bien al final del día? Opta por deportivas de invierno con elementos de diseño reflectantes para correr con seguridad y ser visible.
Hazle un swing al frío con zapatillas para invierno de golf
¿Buscas unas zapatillas para la calle y el green? Las zapatillas de golf Nike para invierno incorporan suelas exteriores con agarre, perfectas para jugar a este deporte. Las mediasuelas completas de espuma ofrecen una mayor sujeción hasta llegar al último hoyo. Para las jornadas largas en el campo, elige zapatillas con parte superior de malla de doble capa para lograr ligereza y transpirabilidad. Además, los elementos ingeniosos de diseño, como la zona del tobillo de perfil bajo, permiten que el pie gire con libertad mientras perfeccionas el swing.
Encuentra tu estilo invernal
Sean cuales sean tus gustos, nuestra colección de zapatillas para invierno cuenta con una amplia gama de diseños. Escoge modelos con una altura media clásica para tener un ajuste cómodo y seguro, o elige alternativas de perfil bajo para conseguir la máxima flexibilidad. Las botas duraderas de piel tienen patrones de gran resistencia en la suela, por lo que son ideales tanto para hacer senderismo como para después. Por otro lado, los modelos Nike emblemáticos quedan bien dentro y fuera del campo. ¿Buscas unas zapatillas llamativas? Explora los modelos de invierno con colores vistosos, que darán un toque innovador a tus conjuntos deportivos. Las deportivas de invierno con la etiqueta Materiales sostenibles son de materiales reciclados. Estas opciones forman parte de la iniciativa de Nike Move to Zero, cuya misión es alcanzar un valor cero neto de emisiones de carbono y residuos en toda la empresa.