Zapatillas de invierno

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Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Juniper Trail 2 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
114,99 €
Nike Ava Rover
Nike Ava Rover Zapatillas
Materiales reciclados
Nike Ava Rover
Zapatillas
139,99 €
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Mujer
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Mujer
169,99 €
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
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Zapatillas - Niño/a pequeño/a
44,99 €
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
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Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
169,99 €
Nike Air Max Plus 3
Nike Air Max Plus 3 Zapatillas - Hombre
Superventas
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Zapatillas - Hombre
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Jordan City
Jordan City Botas - Hombre
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Botas - Hombre
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Nike Zoom Vomero 5 Premium
Nike Zoom Vomero 5 Premium Zapatillas - Hombre
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
Superventas
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Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
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Jordan Spizike
Jordan Spizike Zapatillas - Niño/a
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
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Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
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Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
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Zapatillas de invierno para mantener a raya los elementos

Potencia los entrenamientos durante los meses de frío con las zapatillas de invierno Nike. Tanto si vas a caminar por el asfalto como si vas de excursión por senderos, nuestra colección de zapatillas invernales incluye modelos para todos los gustos. Encuentra diseños resistentes para correr al aire libre o modelos flexibles para hacer caminatas: todos combinan tecnología puntera, materiales de alta calidad y elementos para aumentar el rendimiento.


Protección frente al mal tiempo


Nuestras zapatillas de invierno destacan por los diseños cómodos y duraderos con acabados acolchados y cierres de tira para ofrecer más sujeción. La tecnología GORE-TEX resistente al agua incorpora una capa interior que mantiene los pies calientes y secos, incluso cuando la lluvia es muy intensa. Las suelas exteriores de goma que no dejan marcas proporcionan tracción, mientras que los revestimientos cosidos realzan el exterior con estilo. Además, las perforaciones en la puntera maximizan el flujo de aire para entrenar cómodamente durante más tiempo. Para tener aún más protección para la lluvia, opta por las zapatillas de perfil alto, ya que ofrecen flexibilidad y evitan las salpicaduras hasta el tobillo.


Sigue tu ritmo en invierno


Haz carreras o rutas con frío o lluvia gracias a los diseños con partes superiores repelentes al agua y suelas exteriores de goma resistente. Estos elementos te ofrecen un agarre extra en las superficies húmedas y hacen que el agua resbale rápidamente para mantener la tracción. De esta manera, los pies siguen secos y cómodos para que te concentres en afrontar los tramos más peliagudos o las colinas más empinadas. Los diseños resistentes combinados con materiales de malla ligera proporcionan confort y transpirabilidad a medida que vas conquistando kilómetros. ¿Sueles salir a correr pronto por la mañana o más bien al final del día? Opta por deportivas de invierno con elementos de diseño reflectantes para correr con seguridad y ser visible.


Hazle un swing al frío con zapatillas para invierno de golf


¿Buscas unas zapatillas para la calle y el green? Las zapatillas de golf Nike para invierno incorporan suelas exteriores con agarre, perfectas para jugar a este deporte. Las mediasuelas completas de espuma ofrecen una mayor sujeción hasta llegar al último hoyo. Para las jornadas largas en el campo, elige zapatillas con parte superior de malla de doble capa para lograr ligereza y transpirabilidad. Además, los elementos ingeniosos de diseño, como la zona del tobillo de perfil bajo, permiten que el pie gire con libertad mientras perfeccionas el swing.


Encuentra tu estilo invernal


Sean cuales sean tus gustos, nuestra colección de zapatillas para invierno cuenta con una amplia gama de diseños. Escoge modelos con una altura media clásica para tener un ajuste cómodo y seguro, o elige alternativas de perfil bajo para conseguir la máxima flexibilidad. Las botas duraderas de piel tienen patrones de gran resistencia en la suela, por lo que son ideales tanto para hacer senderismo como para después. Por otro lado, los modelos Nike emblemáticos quedan bien dentro y fuera del campo. ¿Buscas unas zapatillas llamativas? Explora los modelos de invierno con colores vistosos, que darán un toque innovador a tus conjuntos deportivos. Las deportivas de invierno con la etiqueta Materiales sostenibles son de materiales reciclados. Estas opciones forman parte de la iniciativa de Nike Move to Zero, cuya misión es alcanzar un valor cero neto de emisiones de carbono y residuos en toda la empresa.