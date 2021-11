Jassen die de kou buiten houden

Als je op koelere dagen maar kort buiten hoeft te zijn, kan een eenvoudige, lichte laag al voldoende zijn. Dan zou je een lichte en isolerende Nike Therma hoodie kunnen aantrekken, met dubbelgeborstelde microvezels die speciaal zijn ontwikkeld om warmte vast te houden. Je kunt ook een jas kiezen van Nike Tech Fleece, met een comfortabele foamlaag tussen zacht katoenen jerseymateriaal. De beste winterjassen zijn verkrijgbaar in je favoriete kleur en stijl en hebben precies de eigenschappen die jij nodig hebt, of dat nu een capuchon is voor een plotselinge regenbui, een zak voor je smartphone of een rits voor ventilatie.

Jassen die je warm houden

Zodra de temperatuur onder de 7°C zakt, heb je een jas nodig met synthetisch isolatiemateriaal of dons om je lekker warm te houden. Synthetische isolatie van Nike bootst de look en feel van dons na, maar behoudt zijn isolerende eigenschappen in natte weersomstandigheden. Als je op zoek bent naar een jas die ventileert en tegelijkertijd het vocht buiten houdt, kijk dan eens naar kleding van Nike Storm-FIT. Nike Storm-FIT jassen hebben een speciale coating van polyester microvezels die water en wind buiten houdt, maar zweet wel laat verdampen.

Jassen waarin je gegarandeerd warm blijft

Ook als het buiten zo koud is dat je het liefst een plekje bij de open haard opzoekt, kun je in een van onze warmste winterjassen toch lekker in beweging blijven. In dergelijke omstandigheden kun je kiezen voor een parka tot op je bovenbenen die je heupen bedekt, met een verstelbare capuchon die de kou geen kans geeft bij je hoofd en nek. Als je voor dons kiest, ga dan voor een vulkracht van 700 of hoger of kies toch een wat zwaardere synthetische parka. Bescherming tegen sneeuw is ook belangrijk, dus kies een jas die winddicht en waterbestendig of waterdicht is. Zakken met een fleecevoering zijn ook fijn om je handen lekker warm te houden.

Als je te maken hebt met extreem lage temperaturen is het een goed idee om met laagjes te werken. Draag bijvoorbeeld een basislaag met lange mouwen, een lichte fleece als tweede laag, en daarover een isolerend jack. Tussen deze kledinglagen wordt lucht vastgehouden, dus met de juiste kleren onder je jas blijf je extra warm. Vergeet ook niet een paar handschoenen of wanten aan te trekken en een beanie op te zetten.

Jassen om uit te proberen

Je weet pas of je de goede jas hebt gekozen als je hem een keer hebt kunnen uitproberen in winterweer, met ijzige wind en bittere kou. Als blijkt dat je een warmere jas of een andere maat nodig hebt, of dat de stijl toch niet helemaal bij je past, kun je de jas binnen 60 dagen gratis terugsturen naar Nike, om welke reden dan ook.

Wil je nog meer laagjes voor extra warmte? Combineer dan een van onze wijdere jacks of parka's met een bodywarmer of maak je winterlook af met een knit beanie. Hoe koud het ook is, wij houden je warm.