De warmste winterjassen van Nike
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Van pluizige donsjacks tot bodywarmers met voering, er is een design dat bij jouw stijl past.
Wanneer het kouder wordt, heb je de juiste uitrusting nodig om ijzige temperaturen te kunnen overwinnen. Of je nu plannen hebt om uit eten te gaan met vrienden of een sneeuwbalgevecht te beginnen, Nike heeft warme winterjassen om je te beschermen tegen koude weersomstandigheden.
Er is natuurlijk geen tekort aan stijlen en pasvormen om uit te kiezen. Bodywarmers voegen een extra laag warmte toe rond je core, terwijl donsjacks een algehele bescherming bieden wanneer de temperaturen dalen, zonder in te boeten op stijl.
Wat je favoriete design ook is, de beste warme winterjassen van Nike zijn ontworpen om je door de koelere maanden te kunnen loodsen. Hieronder vind je onze favoriete comfortabele keuzes en suggesties voor Nike broeken waarin je een statement kunt maken.
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De beste warme winterjassen van Nike
1. Donsjassen
Nike donsjacks zijn er in een veelzijdige selectie van designs, met stijlen die passen bij ieders smaak. Kies uit opties die net tot onder de heup vallen als je dagelijkse streetwear of jassen die tot op de knie vallen voor een meer uitgebreide bedekking op koelere dagen.
Voor je dagelijkse jack kun je een van onze Therma-FIT donsjacks overwegen. Deze jassen zijn gemaakt met speciale technologie die de warmte van je lichaam gebruikt om warmte te isoleren en je zo warm te houden. Ze zijn er in losse en aansluitende pasvormen. Afwerkingen in matte en hoogglans zitten ook in het assortiment en die kunnen twee hele verschillende stijlen compleet maken. Kies bijvoorbeeld een matte afwerking op dagen dat je liever opgaat in de menigte en een hoogglans afwerking wanneer je in het middelpunt van de belangstelling wilt staan.
Bij extreem ruw weer zijn de Storm-FIT donsjacks de ideale keuze. Deze jassen zijn gemaakt met technologie die je beschermt tegen windstoten en natte sneeuw of regen. Bovendien bieden ze ruimte voor laagjes eronder, zodat je dubbel beschermd zult zijn tegen de kou.
Om lekker op te vallen kies je voor een donsjack met imitatiebont. Nike donsjacks met imitatieleer zijn een twist op het klassieke donsjack — een iets pluizige buitenkant — met een synthetische donsvulling en trekkoorden bij de zoom om warmte vast te houden.
Te combineren met: jerseybroeken met hoge taille
Losse en strakke donsjacks gaan goed samen met deze broeken met hoge taille. Overweeg Repel broeken met waterbestendig materiaal en wijde pijpen om stevige laarzen te kunnen dragen op natte dagen. Of kies voor de enkelomsluitende Phoenix fleecejoggingsbroeken met hoge geribbelde taille om veilig te blijven terwijl je je dag overwint.
2. Fleecejacks
Nike fleecejacks bieden functionaliteit op mildere winterdagen, of wanneer je gewoon een warme laag wenst onder een wat zwaardere jas. Fleecejacks van Nike bieden een reeks zoomlijnen, waarbij sommige stijlen net op de heup vallen en andere net boven de knie. Er is ook een reeks designs om je stijl mee af te ronden.
Kies voor Nike Tech Fleece voor een soepel, lichtgewicht gevoel en voor warmte zonder extra volume. De klassieke Windrunner kan je telefoon, portemonnee en sleutels veilig binnen handbereik houden, allemaal dankzij de ritssluitingen. Of kies voor een stijl zoals de oversized Hoodie Cape, met een hoog-laag-zoom en een off-center-rits voor een stijlvolle look.
Jacks van Nike met Sherpa Fleece bieden een traditioneel fleecegevoel dankzij de pluizige, getextureerde stof die zacht aanvoelt. Deze fleece is verkrijgbaar met knoop- en ritssluiting en hij zal je comfortabel houden naarmate de temperaturen verder gaan dalen.
Te combineren met: Sportswear joggings- en trainingsbroeken
Deze joggingsbroeken zijn ontworpen voor work-outs en om op te vallen op straat, en ze kunnen bijna overal worden gedragen. Kies voor een optie met hoge taille om onder een oversized fleece te dragen, of combineer ze met een wijde trainingsbroek met een aansluitende jas om je benen te benadrukken.
3. Bodywarmers
Je hebt niet per se elke dag een jas nodig in de winter. Bodywarmers van Nike kunnen warmte rond je core vasthouden voor een precieze temperatuurregeling terwijl je armen vrij blijven. Draag ze over een hoodie, met lange mouwen of een T-shirt, afhankelijk van wat je wilt of gepland hebt staan voor de dag.
Bij onvoorspelbare weersomstandigheden kies je voor een Nike Storm-FIT bodywarmer. Storm-FIT bodywarmers zijn gevuld met voering en omhuld met een waterafstotende stof om je te beschermen tegen regen en kou. Bovendien geven de bodywarmers je een behaaglijk gevoel.
Op koudere dagen kies je voor een Nike Therma-FIT bodywarmer. Of je nu kiest voor een optie die valt tot knielengte of een die rond de heup valt, ze zijn allemaal ontworpen om je lichaamswarmte te reguleren en openingen tussen je lichaam en de bodywarmer te isoleren.
Te combineren met: Tech Pack damesbroeken
Beschouw Tech Pant broeken als je extra beschermingslaag tijdens koude dagen. Deze broeken zijn gemaakt van zacht, maar sterk materiaal, en helpen je je comfortabel te laten voelen wanneer het kwik stevig daalt. De hoge tailleband en wijde pijpen zullen de pasvorm van je gekozen bodywarmer accentueren.
4. Parka's
Nike parka's helpen je boven- en onderlichaam dankzij indrukwekkende warmte-isolatie te beschermen tegen de kou, zelfs op de koudste winterdagen. Dit geldt vooral voor de ruimere opties die gemaakt zijn met Nike Therma-FIT technologie, die de natuurlijke warmte van je lichaam gebruikt voor een behaaglijke tussenlaag tussen jou en de jas.
Kies uit een los design met ruimte voor laagjes of een meer aansluitende optie met strakke lijnen — beide zullen je voorzien van warmte wanneer je dat het meest nodig hebt.
Te combineren met: Nike One leggings
Combineer het kenmerkende volume van de parka met aansluitende Nike One leggings. Deze onderkleding die aanvoelt als een tweede huid omhult je lichaam en kan samen worden gedragen met sneakers of worden opgeborgen in boots. Hou je parka open om de hoge taille van je leggings te laten zien of rits de jas dicht tegen de kou om je panty's eronder te laten uitkomen.
Tekst: Korin Miller