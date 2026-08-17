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Dames Hoge Taille Broeken en tights

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Paris Saint-Germain Windrunner
Paris Saint-Germain Windrunner Nike geweven voetbalbroek met hoge taille voor dames
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Nike Swift
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Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Lange legging met hoge taille voor dames
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Nike Tempo
Nike Tempo 7/8-hardlooplegging met hoge taille voor dames
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Nike Zenvy
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Caprilegging met hoge taille voor dames
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Nike One
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Lange legging met hoge taille voor dames
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Nike One
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille (66 cm)
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Nike One Legging met hoge taille en wijde pijpen voor dames
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Nike Pro Seamless 7/8-legging met hoge taille voor dames
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Nike Zenvy Dameslegging met hoge taille en wijde pijpen zonder naad aan de voorkant
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT bikershorts met hoge taille en zakken voor dames (20 cm, zwangerschapskleding)
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Nike Swift Dri-FIT hardloopshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
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NikeSKIMS Matte Bikeshorts met hoge taille voor dames (18 cm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT ruime damesbroek met hoge taille en wijde pijpen
Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Matte Damesshorts met hoge taille (8 cm)
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Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
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Nike Zenvy 7/8-legging met hoge taille en zonder naad aan de voorkant voor dames
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (73,5 cm)
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Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Shine
NikeSKIMS Shine Bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike Universa
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NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Dameslegging met hoge taille en korset (66 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
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Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike One
Nike One Lange dameslegging met hoge taille en stirrup
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
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Nike Pro Sculpt
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Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Aansluitende dameslegging met hoge taille en wijde pijpen
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Nike One
Nike One Damesshorts (13 cm)
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NikeSKIMS Matte Damesshorts met print en hoge taille (7,6 cm)
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Nike Swift 7/8-hardlooplegging met hoge taille en zakken voor dames
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NikeSKIMS Studio Stretch Damesshorts (13 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Dameslegging (73,5 cm)
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Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson'
Nike Pro Sculpt 'Keely Hodgkinson' Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Matte Cropped dameslegging met hoge taille (43 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One 7/8-legging met hoge taille en zakken voor dames (zwangerschapskleding)
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Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT shorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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Gerecyclede materialen
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NikeSKIMS Satin Shine Dameslegging met trekkoord en hoge taille (43 cm)
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NikeSKIMS Matte Aansluitende dameslegging met hoge taille en wijde pijpen
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Nike Sportswear Oversized ballon trainingsbroek met hoge taille voor dames
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Nike Pro Seamless Dri-FIT bikeshorts met hoge taille voor dames (13 cm)
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