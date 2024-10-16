Shop nu Nike's beste hardloopgear voor in de winter
Koopwijzer
De winter weerhoudt je er niet van om te gaan hardlopen met de juiste gear van Nike, zoals isolerende shirts tot schoenen voor in de sneeuw.
Voor hardlopers die in een koudere omgeving wonen, is hardlopen in de sneeuw vaak een overgangsritueel. Met hardloopgear die is gemaakt voor koude en natte omstandigheden, weerhoudt de winter je er niet van je kilometers te maken.
Of je onderweg nu over glibberige, besneeuwde ondergronden loopt of opbokst tegen een gure tegenwind, met deze koopgids vind je de beste hardloopgear om er in de winter warm en comfortabel bij te lopen.
(Gerelateerd: Vier tips van experts voor hardlopen bij koud weer)
De beste gear voor winterse runs van Nike
1. Nike Therma-FIT hardloopjacks
Belangrijkste voordelen:
- Houdt lichaamswarmte vast
- Verstelbare ventilatieopeningen
- Licht
Deze lichte hardloopjacks zijn gemaakt om je warm te houden in de koudste omstandigheden. Ze vertrouwen op Nike Therma-FIT technologie om lichaamswarmte vast te houden en een waterafstotende afwerking om sneeuwvlokken en lichte regen buiten te houden. Perforaties zorgen ervoor dat ze blijven ventileren.
Sommige jacks met deze technologie hebben extra ventilatieopeningen voor luchtcirculatie. Andere zijn weer eenvoudig klein te vouwen en op te bergen, voor als je onderweg een laagje uit wilt trekken. Een aantal jacks heeft ook een capuchon die in de kraag kan worden opgeborgen.
(Gerelateerd: De beste Nike hardloopjacks en -bodywarmers voor het hele seizoen)
2. Nike Therma-FIT hardloopbodywarmers
Belangrijkste voordelen:
- Houdt lichaamswarmte vast
- Waterafstotend
- Verstelbare ventilatieopeningen
- Handige ritszakken
Het is niet altijd nodig om je dik in te pakken als je in de kou gaat hardlopen. Neem bijvoorbeeld koude, maar onbewolkte dagen. De Nike Therma-FIT hardloopbodywarmer is een must-have voor hardlopers en is perfect voor dagen waarop volledige bedekking een beetje veel van het goede is.
Sommige Nike hardloopbodywarmers hebben ventilatieopeningen met een rits die je makkelijk kunt beetpakken met handschoenen aan. En spullen die onmisbaar zijn tijdens je run kun je kwijt in de ritszakken.
3. Nike waterbestendige hardloopbroeken
Belangrijkste voordelen:
- Waterafstotend
- Meerdere zakken
- Ruimvallende pasvorm
Als je een ruimere pasvorm wilt dan leggings of tights bieden, helpen de waterbestendige Nike hardloopbroeken om je tijdens je run droog te houden. De broeken hebben meerdere zakken voor voldoende opbergruimte.
4. Nike nekwarmers, wraps en collen
Belangrijkste voordelen:
- Houdt lichaamswarmte vast
- Nauwsluitende bedekking
- Aanpasbare designs
- Details met reflecterend design
Je gezicht en nek krijgen het zwaar te verduren als je hardloopt in de wind en sneeuw. Met een nekwarmer of col kun je jezelf beschermen tegen weersinvloeden.
Kies voor een nauwsluitende col die je lichaamswarmte vasthoudt zonder aan ventilatie in te boeten en die zweet afvoert voordat het je huid kan afkoelen. Deze collen bedekken je oren en blijven goed op hun plek zitten terwijl je hardloopt.
Als je een aanpasbaar design wilt, is er de Nike Therma-FIT 360 nekwarmer. Deze nekwarmer houdt warmte vast bij de nek en hals en kan worden omgeslagen voor extra gezichtsbedekking. De details met reflecterende design maken deze nekwarmer uitermate geschikt voor donkere winterdagen.
De Nike Quilted hardloopwrap zorgt voor extra warmte dankzij synthetisch isolatiemateriaal en Nike Therma-FIT warmteregulerende technologie. Deze sjaalachtige wrap is ook nog eens waterbestendig.
(Gerelateerd: Nike's beste wandelgear voor in de winter)
5. Nike hardloophandschoenen
Belangrijkste voordelen:
- Vingertoppen zijn geschikt voor touchscreens
- Zweetafvoerend
- Nauwsluitende boorden om warmte vast te houden
Warme handen kunnen het verschil maken tussen wel en niet gaan hardlopen als de temperaturen dalen. Of je nu het liefst gestroomlijnde handschoenen hebt die zo min mogelijk wegen of fleecehandschoenen voor maximale warmte, Nike hardloophandschoenen beschermen je handen van vingertoppen tot pols. Nauwsluitende boorden zorgen dat de warmte binnen blijft en zweetafvoerende technologie voorkomt klamme handen.
En het beste van alles? Je hoeft ze niet uit te trekken als je een nummer uit je afspeellijst wilt skippen of een foto van je hardloopgroep wilt maken. De siliconen toppen op de duim en wijsvinger werken op touchscreens.
(Gerelateerd: De beste Nike hardloophandschoenen)
6. Nike hoofdbanden van fleece en hardloopbeanies
Belangrijkste voordelen:
- Zachte fleece
- Optimale pasvorm
- Zweetafvoerend
Bescherm je oren tegen de gure wind tijdens runs in de buitenlucht met deze Nike hoofdbanden van fleece. Ze hebben een aansluitende pasvorm, zodat ze onderweg goed blijven zitten. Kies uit hoogpolige fleece die extra warm en zacht aanvoelt op de huid of uit een pluizige hoofdband met fleecevoering.
Heb je liever je hele hoofd bedekt? Kies dan voor een Nike hardloopbeanie. Sommige zijn gemaakt van elastisch materiaal voor een aansluitende pasvorm (skullcaps, bijvoorbeeld) en andere zijn gemaakt van zweetafvoerend materiaal en knit garen, zoals traditionele beanies. Waar je ook voor kiest, bedek je oren snel met zacht fleecemateriaal dat de kou buitenhoudt.
3. Nike sokken voor koud weer
Belangrijkste voordelen:
- Ventilerende wolmix
- Zweetafvoerend
- Demping onder de voet
De Nike Everyday Wool crew sokken met demping zijn verkrijgbaar in dames- en herenmaten en zijn de perfecte optie voor activiteiten in koud weer.
In deze sokken zijn warmte en ventilatie perfect in balans en zorgt de mesh voor ventilatie.
8. Nike Pegasus trailrunningschoenen met GORE-TEX
Belangrijkste voordelen:
- Waterdicht
- Profiel met veel grip
- Stabiliteit op gevarieerd terrein
Op modderige trails is de Nike Pegasus Trail 5 met GORE-TEX een schoen waarop je kunt bouwen. De waterdichte GORE-TEX technologie houdt sneeuw buiten en een enkelkraag voorkomt dat er water in de schoen komt. Zelfs met deze extra beschermingslagen blijven Nike Pegasus trailrunningschoenen licht en comfortabel.
Een ReactX middenzool zorgt voor een energieke, responsieve ervaring op verschillende ondergronden. De neuskap met 3D-print biedt extra bescherming en stevigheid, wat goed van pas komt op trails en wegen.
(Gerelateerd: De 4 beste Nike hardloopschoenen voor koud weer)
9. Nike Winflo 11 GORE-TEX hardloopschoenen (straat)
Belangrijkste voordelen:
- Waterdicht bovenwerk
- Ruime voorvoet
- Verbeterde ventilatie
Als er ooit zoiets bestond als een warm jack voor je voeten, dan zijn de Nike Winflo 11 GORE-TEX schoenen het wel. Cushlon 3.0 foam en een Nike Air unit over de hele lengte in de middenzool zijn gecombineerd met een elastische band om de middenvoet en een ruime voorvoet voor optimaal comfort. Een waterdicht bovenwerk houdt je tenen droog.
(Gerelateerd: Tips om de juiste hardloopschoenen voor de winter te kiezen)
Tekst: Emily Shiffer