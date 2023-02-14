IJzige temperaturen houden je niet weg bij je golfspel met deze essentials tegen koud weer.
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Blijf vanaf de eerste tee tot aan de laatste putt warm in deze Nike gear.
Of je nu de eerste ijzige swings van het seizoen maakt of aan kille laatste rondes begint in de herfst, het weer hoeft niet de reden te zijn om een golfspel te annuleren. En met de juiste Nike gear is dat ook niet nodig.
Shirts met Nike fleece en broeken met Nike Therma-FIT technologie (net als headgear en speciale handschoenen) houden je lichaam warm en je gedachten bij het spel.
Gebruik deze gids om de beste golfgear van Nike voor koud weer te vinden.
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Nike's beste golfgear voor koud weer
Golfbroeken met Nike Therma-FIT
Terwijl je op de golfbaan beweegt en lichaamswarmte genereert, houdt de Nike Therma-FIT technologie in deze golfbroeken die warmte vast zodat jij warm blijft in koud weer. Een waterafstotende afwerking houdt je droog in lichte regen terwijl het ook de wind tegenhoudt.
Deze broeken zijn speciaal ontworpen voor de golfbaan, wat betekent dat ze meerdere zakken hebben voor je telefoon, scorekaart en tees. En ondanks dat ze er als pantalons uitzien, zijn ze gemaakt met rekbaar materiaal. Zo kun je zonder beperking bewegen en je swing maken.
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Hardloopleggings voor onder je golfbroek
Nike hardloopleggings zijn een ideale laag om onder je golfbroek te dragen. Ze zijn ontworpen om je warm en in beweging te houden. Ze zijn dun genoeg om als basislaag te dragen en bieden warmte zonder extra volume aan je outfit te geven.
Er zijn leggings met Nike Therma-FIT technologie die de lichaamswarmte vasthouden om het nog warmer te hebben.
Tops met halflange rits met Nike fleece
Naast een klassieke polo is er niets dat meer 'golfkleding' uitstraalt dan een top met kwart- of halflange rits. En als ze van zacht Nike fleece zijn gemaakt, zijn ze ideaal voor een rondje in de kou. Deze tops zijn licht en flexibel, zodat je volledige bewegingsvrijheid hebt voor je swing. Ze zijn ook warm genoeg om alleen als bovenlaag te dragen.
Sommige zijn gemaakt met Nike Therma-FIT technologie om de lichaamswarmte vast te houden, terwijl andere Nike Dri-FIT materialen bevatten die zweet afvoeren voordat het tegen de huid afkoelt.
Hoodies en truien voor op de golfbaan
Sommige dagen zijn te koud voor een golf T-shirt of een polo, maar te warm voor een volledige jas. Deze dagen staan ook wel bekend als 'sweater weather'.
Een hoodie klinkt misschien een beetje misplaatst op een golfbaan, maar Nike golfhoodies zijn speciaal gemaakt voor op de green. Nike hoodies en golftruien hebben een buitenkant van middelzwaar knit, maar alle comfort, flexibiliteit en prestaties aan de binnenkant van een traditionele trui.
Veel van deze truien bevatten Nike Dri-FIT technologie om zweet af te voeren en je comfortabel te houden in het tussenseizoen. En, je trekt ze eenvoudig uit als de omstandigheden veranderen.
Bodywarmers en jacks met rits over de hele lengte voor ultieme warmte
Als je ook op de koudste dagen wilt blijven golfen, trek dan een jack of bodywarmer met rits over de hele lengte aan. Trek deze vervolgens uit wanneer het weer warmer wordt of als je liever je swing maakt zonder jack.
Deze bodywarmers en jacks zijn gemaakt met warme en lichte Nike Therma-FIT materialen, en met regen- en windafstotende Nike Storm-FIT technologie. Dat betekent dat het weer je niet weerhoudt om van je sport te genieten: je voelt je comfortabel en kunt op je best presteren.
Als het weer te koud is om je bodywarmer of jack uit te trekken, is dat helemaal oké. Nike golfbodywarmers zijn gemaakt voor volledige bewegingsvrijheid terwijl jacks met lange mouwen voldoende rekbaar zijn, zodat ze je swing niet in de weg zitten.
Nike sokken met demping
Nike sokken zijn ontworpen om je voeten te dempen en (belangrijk voor golfers in koud weer) ze warm te houden. Een ventilerend knit patroon en Nike Dri-FIT technologie houden je voeten droog, voordat het zweet af kan koelen op de huid. Tegelijkertijd maakt de extra demping onder de hiel en voorvoet je voeten minder moe terwijl je over de baan loopt.
En het beste voor de koude dagen: de sokken zijn warm en zacht, zodat je niet afgeleid wordt door oncomfortabele koude voeten en je je kunt concentreren op je volgende hole.
Warme handschoenen voor koud weer op de green
Behoud je grip op je clubs en hou je gedachten bij het spel (in plaats van bij bevroren vingers) met een paar Nike golfhandschoenen voor koud weer. Deze handschoenen hebben warm, waterbestendig fleece op de rug van de hand voor isolatie, terwijl synthetisch suède bij de handpalm optimale grip biedt.
Je kunt ook kiezen voor een paar wollen wanten, zachte Club Fleece handschoenen en Nike Therma-FIT handschoenen om je handen warm te houden. Veel Nike handschoenen zijn touchscreenvriendelijk, zodat je je telefoon kunt gebruiken zonder je handschoenen uit te trekken.
Of volg een tip van een quarterback op: draag een Nike Football handwarmer rond je pols om je handen warm te houden tussen de swings.
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Nike beanies en nekwarmers
Nike beanies zijn net zo warm als zacht, met een mix van garen die comfortabel aanvoelen en een voorgevormd design dat nauw om je hoofd past. Met eenvoudige designs kun je deze beanies makkelijk combineren met zowel casual als klassieke looks, zodat ze ideaal zijn voor in het clubhuis.
En op echte koude dagen draag je ook een Nike nekwarmer. Deze houdt lichaamswarmte vast en beschermt je wangen en neus tegen de wind en kou. Trek hem naar boven over je gezicht en blijf genieten van je golfspel.
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Tekst: Greg Presto