Zo draag je een joggingbroek op het werk
Stylingtips
Creëer met je joggingbroek een comfortabele en professionele look.
Als je thuis werkt, is de outfit die je tijdens het werken draagt nauwelijks tot niet te onderscheiden van de outfit waarin je op de bank een boek leest. En misschien gebruik je die hoodie uit je studententijd nog wel voor een avondje filmkijken of die ene blazer voor belangrijke vergaderingen, maar het zijn de outfits die daar tussenin vallen die je een natuurlijke look geven tijdens je werkdag. Neem de joggingbroek.
Een joggingbroek naar het werk dragen is een uitdaging die je wel aan wilt gaan. Of je een paar uur in een café achter je laptop werkt of met een collega gaat lunchen, de juiste joggingbroek kan een respectabel (en comfortabel) alternatief zijn voor jeans.
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Het gaat erom een joggingbroek te vinden met een getailleerde pasvorm en luxe details. Dat zijn kleine tweaks die een joggingbroek van 'net uit bed' naar 'klaar voor de vergadering' tillen. Draag ze eens met een top, een jack en sneakers die je al in je garderobe voor werk of werkgerelateerde evenementen hebt hangen. Met een overhemd of een paar strakke witte sneakers kom je heel ver als je een outfit aan het samenstellen bent.
Zo style je een joggingbroek voor werk
1.Joggingbroek van corduroy fleece met polo en Air Max schoenen
Als je casual items zoals een joggingbroek op formelere momenten wilt dragen, draait alles om de juiste materialen kiezen. Deze joggingbroeken van corduroy fleece voelen gekleed genoeg om in te werken, vooral op dagen met casual afspraken met een collega of waarop je 's middags in een café werkt. Combineer de broek met een polo of een oversized overhemd voor een formeler accent. Maak je outfit af met een sneaker in een neutrale kleur zoals taupe.
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2.Draag een cargo joggingbroek met een corduroy jack
Als je vanuit een casual kantoorsetting (of thuiskantoor) werkt, is een joggingbroek een prima keuze. Wil je een joggingbroek naar het werk dragen, dan draait alles om de details. Deze cargobroek ziet er heerlijk comfortabel uit, maar met de brede enkelband en klepzakken sla je een brug tussen vrije tijd en 'klaar om e-mails te beantwoorden'. Draag er een jack bij van zacht materiaal, zoals corduroy.
3.Draag een Tech Fleece joggingbroek met Waffle One sneakers
Vind comfort in de vele joggingbroeken voor werk waar je uit kunt kiezen. Nike Tech Fleece joggingbroeken zijn er in meer dan 12 kleuren, inclusief tweekleurige items. Zo kun je makkelijk iets specifieks bij elkaar zoeken (rood van top tot teen, iemand?). Deze joggingbroek met ritszakken en een ruimere pasvorm rond de dijen kun je eenvoudig combineren met eenvoudige, maar nette items voor elke dag, zoals een T-shirt met lange mouwen en een paar Waffle One sneakers.
4.Combineer een joggingbroek met wijde pijpen en Air Force 1 sneakers
Wissel je favoriete joggingbroek eens voor een joggingbroek met wijde pijpen die de vorm heeft van een nette broek. De zachte, rekbare textuur van deze broek combineert goed met een wollen blazer, getailleerd jasje of een net bomberjack dat je ook wat meer body geeft. Als je niet zeker weet of je een joggingbroek naar kantoor of een bijeenkomst met collega's wilt dragen, is deze oversized fluwelen broek een goede optie om mee te experimenteren. Maak de look af met een nette witte sneaker.
5.Kies voor een joggingbroek met hoge taille en een stijlvolle jas
Soms betekent een druk schema dat je van je laatste vergadering naar de sportschool moet sprinten. Maak het je dan makkelijk door je work-outgear al te dragen en klaar te zijn om te gaan. Deze joggingbroek met hoge taille kun je eenvoudig over een short of legging van elastaan dragen, zodat je stiekem al klaar bent voor je work-out. Een statement jack is precies wat je nodig hebt om je joggingbroek meer cachet te geven. En, bonus, je trekt hem snel weer aan als je klaar bent met je work-out.
Tekst door Aemilia Madden