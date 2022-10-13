Tips om een donsjack te wassen
Productonderhoud
Hou je donsjack fris, luchtig en schoon met deze wastips van Nike.
Voorraden
- Mild wasmiddel of milde zeep
Benodigdheden
- Wasmachine met voorlader of badkuip
- Drogerballen of tennisballen (optioneel)
Donsjacks zijn een zacht, comfortabel en heerlijk warm essentieel onderdeel van je outfit wanneer het buiten kouder wordt. Maar na een donsjack een heel seizoen te hebben gedragen, wordt het materiaal vaak dof en het eerder zo luchtige dons platter. Als dat gebeurt, is het tijd om je donsjack te reinigen.
Hoewel je misschien gehoord hebt dat je een donsjack moet laten stomen, is dat niet altijd het geval. Veel gewatteerde jacks van Nike van dons en polyester kunnen in de wasmachine, zodat je ze gemakkelijk thuis kunt wassen.
Zoals voor elk kledingstuk geldt, moet je het etiket controleren en de wasvoorschriften volgen om het gewatteerde jack te reinigen. Als je het jack volgens het etiket in de wasmachine of met de hand mag reinigen, volg dan de volgende tips.
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Een donsjack wassen in de wasmachine
1.Gebruik zo mogelijk een wasmachine met voorlader
Een voorlader reinigt kleding voorzichtiger dan een bovenlader omdat er geen agitator in het midden zit waardoor het jack tijdens een wascyclus zou kunnen scheuren.
Als je alleen een bovenlader tot je beschikking hebt, kun je het jack het beste in een mesh zak doen voordat je het in de machine stopt. Dit voorkomt dat het jack verstrikt raakt in de agitator. Voordat je het jack in de machine doet, moet je resten agressieve zeep uit de machine verwijderen en het wasmiddelvakje zo nodig schoonmaken.
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2.Kies een mild wasmiddel
Sommige wasmiddelen zijn te agressief voor donsjacks en kunnen de natuurlijke oliën uit de veren verwijderen. Overweeg de aanschaf van een speciaal wasmiddel voor donsmateriaal. Als je geen wasmiddel voor donsproducten kunt vinden (of een gewatteerd jack met polyestervulling wilt reinigen), kies je voor een mild wasmiddel.
3.Bereid het donsjack voor
Nadat je alle zakken hebt leeggemaakt, rits je het jack dicht en sluit je alle zakken. Keer het jack vervolgens binnenstebuiten. Was het jack alleen of samen met vergelijkbare items.
4.Kies de juiste instellingen
Stel de watertemperatuur in op koud en het toerental op laag of normaal. Gebruik een laag toerental als je een bovenlader hebt. Als je maar één donsjack wast, stel je de lading in op klein.
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Een donsjack met de hand wassen
- Vul een kleine badkuip of een grote gootsteen met lauw water.
- Terwijl de kraan openstaat giet je een dop mild wasmiddel of speciaal donswasmiddel in het water.
- Dompel het jack onder in het water en laat het een paar minuten weken.
- Schrob het jack vervolgens lichtjes met je handen.
- Laat de badkuip of gootsteen leeglopen en druk zoveel mogelijk water uit het jack. In plaats van het jack agressief uit te wringen kun je het materiaal beter tegen de zijkant van de badkuip of gootsteen drukken.
- Het jack zal nog steeds behoorlijk nat zijn. Leg een badhanddoek op de vloer en leg het jack er plat op.
- Rol het jack vervolgens op in de handdoek. Nadat je het volledig hebt opgerold, kun je erop gaan staan om alle overtollige water eruit te persen.
Een donsjack drogen
Zelfs als je een donsjack met de hand wast, is het toch beter om het in een droger te drogen om klonters los te maken. Als je het jack gewoon te drogen hangt, wordt het mogelijk niet zo luchtig meer.
- Zorg dat de rits van het jack dicht is en stop het vervolgens in de droger.
- Doe een paar tennisballen of drogerballen in de machine om klonters beter los te maken.
- Laat de droger draaien op een lage temperatuur.
- Als het jack aan het einde van de cyclus nog steeds nat is, laat je de droger opnieuw op een lage temperatuur draaien.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak moet ik mijn donsjack wassen?
Als je het jack regelmatig draagt (d.w.z. meerdere keren per week), kun je het eens per maand wassen. Maar als je het minder vaak draagt, volstaat een of twee keer per jaar — liefst aan het eind van de winter voor een opfrisser voor het volgende seizoen.
Heb je een speciaal donswasmiddel nodig?
Het is het beste een speciaal donswasmiddel te gebruiken om een donsjack te wassen. Als je dit niet hebt, kun je ook een mild wasmiddel gebruiken. Vermijd standaardwasmiddelen, want die kunnen de natuurlijke oliën van de donsveren verwijderen.
Tekst: Hannah Singleton