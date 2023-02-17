Tips voor ieder seizoen om kleding in laagjes te dragen

Voor outdooravonturen is het in elk seizoen belangrijk te weten hoe je kleding in laagjes draagt om je lichaamstemperatuur te reguleren. Het dragen van de juiste laagjes beschermt tegen onverwachte weersomstandigheden en geeft je de mogelijkheid je outfit aan te passen wanneer je het warm krijgt.

"We willen onze lichaamstemperatuur graag binnen een bepaald, vrij smal bereik houden", zegt Carol Ewing Garber, PhD, universitair docent bewegingswetenschappen aan de Columbia University. "Wanneer je traint, gebruik je veel energie voor je spieren, maar genereer je ook veel warmte. Daardoor kan de temperatuur van je lichaam (en vooral van je core) oplopen."

De oplossing: laagjes. Of het buiten nu ijskoud of gloedheet is, de juiste kleding tilt elke work-out naar een hoger niveau. (Het is uiteraard belangrijk te weten wanneer je binnen moet trainen.)

"De verschillende inspanningsniveaus (van een echte high-intensity training tot zoiets als rustig wandelen) creëren verschillende mates van warmte en lichaamstemperatuur", zegt Garber. Dit betekent dat je je kleding en laagjes misschien moet aanpassen aan de work-out die je doet.

Wanneer je je favoriete laagjesstrategie hebt gevonden, kun je die per seizoen of activiteit aanpassen. Gebruik de onderstaande tips om naar buiten te gaan en je comfortabel te voelen, ongeacht de temperatuur.