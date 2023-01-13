De beste donsjacks voor dames van Nike

Van rechte designs en ruime pasvormen tot lichte, getailleerde looks, de Nike donsjassen met donsvoering voor dames bieden warmte zonder extra gewicht toe te voegen.

Dons-isolatie en Nike Therma-FIT technologie: twee belangrijke eigenschappen die je lichaamswarmte vasthouden. Bovendien zijn ze wind- en waterdicht. Sommige designs in deze collectie zijn dun genoeg om onder dikke jacks te dragen, zodat je later een laag kunt uittrekken.

Een paar andere opvallende eigenschappen zijn de elastische binnenzomen, zakken met rits en thermische fleecevoering (om je handen warm te houden en kleine spullen op te bergen), en duimgaten voor extra bedekking.