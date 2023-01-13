De beste donsjacks voor dames van Nike

De beste donsjassen voor dames van Nike
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Pak jezelf warm in met een van deze multifunctionele jacks voor activiteiten bij koud weer.
De beste donsjassen voor dames van Nike
Donsjassen van Nike zijn isolerend en zacht, maar ze belemmeren je niet in je beweging. Deze jassen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende weersomstandigheden. En met verschillende designs om uit te kiezen, heb je talloze opties voor allerlei soorten activiteiten. Of je nu gaat hiken of simpelweg van je auto naar de voordeur rent: bekijk de beste donsjassen voor dames van Nike.
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Beste donsjassen met donsvoering
Van rechte designs en ruime pasvormen tot lichte, getailleerde looks, de Nike donsjassen met donsvoering voor dames bieden warmte zonder extra gewicht toe te voegen.
Dons-isolatie en Nike Therma-FIT technologie: twee belangrijke eigenschappen die je lichaamswarmte vasthouden. Bovendien zijn ze wind- en waterdicht. Sommige designs in deze collectie zijn dun genoeg om onder dikke jacks te dragen, zodat je later een laag kunt uittrekken.
Een paar andere opvallende eigenschappen zijn de elastische binnenzomen, zakken met rits en thermische fleecevoering (om je handen warm te houden en kleine spullen op te bergen), en duimgaten voor extra bedekking.
Beste donsjassen met synthetische vulling
Verschillende Nike donsjassen voor dames bevatten PrimaLoft ThermoPlume: een waterbestendige, synthetische vulling die de warmte, compressie en luchtigheid van dons-isolatie nabootst.
Deze jacks zijn gemaakt met Therma-FIT technologie, hebben een strakke pasvorm en beschermen je tegen de weersomstandigheden. Verhoog je comfort met hoogpolige fleecematerialen die extra zacht en warm zijn, maar je niet verzwaren. Daarnaast zijn de jacks gemaakt met het oog op duurzaamheid; elke donsjas is namelijk gemaakt met minstens 50% gerecyclede polyestervezels. Andere eigenschappen zijn de eenvoudig toegankelijke zakken en verstelbare capuchons.
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Beste donsparka's
Deze donsjack-achtige parka's zijn voorzien van synthetische vulling of dons-isolatie en bieden warmte van de capuchon tot aan de zoom. Sommige parka's zijn uitgerust met de Nike Storm-FIT ADV waterdichte technologie. Deze technologie maakt gebruik van ultrafijne microvezels van polyester en een ventilerende laag om je te beschermen tegen wind, regen en sneeuw, terwijl je lichaamswarmte wordt vastgehouden. Soepele voeringen maken deze jassen heerlijk warm zonder je bewegingsvrijheid te veel te beperken.
Of je nu op zoek bent naar een ruimvallende pasvorm of een meer getailleerde look, er is voor iedereen wel iets te vinden. Een paar andere handige voordelen van deze jassen zijn ritsen in twee richtingen, zakken met fleecevoering en elastiek in de zoom.
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Beste donsjassen voor sneeuw en regen
Bescherm jezelf tegen de weersomstandigheden met deze donsjassen voor dames, voorzien van Nike Therma-FIT Repel weerbestendig materiaal en isolatie. Multifunctionele eigenschappen zoals verstelbare trekkoorden, boorden van fleece, zakken met rits, en elastische banden in de zoom maken deze jassen en jacks tot een must-have bij nat (en koud) weer.
Tekst: Faith Brar