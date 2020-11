Hoe kort of lang moet een work-out zijn?

Wat je doet is belangrijker dan hoe en wanneer je het doet

Wanneer het om cardio gaat, kunnen korte work-outs waarschijnlijk niet op tegen een volledige work-out. Onderzoek heeft aangetoond dat je lichaam langdurig aan cardiovasculaire stress moet worden blootgesteld om je aerobische conditie te ontwikkelen, en zelfs drie intensieve periodes van 10 minuten per dag helpen op dit vlak niet zoveel. Met langere herstelperiodes tussen je workouts door gaat je hartslag kortsondig omhoog, maar deze zakt daarna weer gauw naar beneden", zegt Martin Gibala, PhD, hoogleraar aan de McMaster University in Ontario, waar hij leiding gaf aan het bovengenoemde onderzoek. "Het verspreiden van dat soort cariovascualire activiteit is dus niet zo nuttig."



Hoewel je er op cardio-gebied niet zo veel aan hebt, geven onderzoeken aan dat de workout-snacks je spierkracht en -functie wel een boost geven en je kans op een betere gezondheid kunnen verbeteren. Onderzoekers in Nieuw-Zeeland hebben aangetoond dat zes periodes van een minuut intensieve activiteit vlak voor of na een maaltijd je beter kunnen helpen je bloedsuikerspiegel onder controle te houden dan een langere, continue sessie van 30 minuten, waarschijnlijk omdat de intense intervallen je suikergevoeligheid beter regelen.



En een studie van de University of Mississippi toonde aan dat je met low-rep superzware lifts — maximaal één rep bijvoorbeeld — je kracht net zoveel kan doen toenemen als met vier sets van acht tot 12 reps, waarschijnlijk omdat deze je spieren op verschillende maar toch evenredige wijze onder druk zetten. Als je garage dus vol ligt met gewichten, ga er dan gerust even een paar minuten mee aan het werk als je weinig tijd hebt of je sterk wil voelen (maar vergeet niet je op te warmen).



"Op het vlak van weerstandstraining behaal je met de snackaanpak waarschijnlijk net zo veel voordeel als met een langere work-out die je in één keer uitvoert", zegt Gibala, die de methode zelf uitvoerde om in conditie te blijven toen hij niet naar de sportschool kon. Om kracht op te bouwen, maakt je lichaam waarschijnlijk geen onderscheid tussen een gewichthefsessie die je in één keer uitvoert of die je in stukjes en beetjes verspreid over de dag doet.