Versterk je hart en loop levenslang

Klaar voor een nieuwe aanpak?

Het goede nieuws is dat je nu kunt beginnen om je hart sterker te maken, zelfs als het jouwe al is veranderd doordat je actief bent geweest (of juist niet). Na vier tot zes weken reguliere conditietraining (150 minuten per week wordt aanbevolen door het American College of Sports Medicine), kun je cardiovasculaire veranderingen waarnemen, zoals gemakkelijker hard- of traplopen, dankzij die grotere linkerhartkamer. Al die kilometers die je maakt, verhogen ook het aantal bloedvaatjes en energieproducerende cellen in het hart, waardoor de slagaders daar meer zuurstof opnemen, vertelt Barry Franklin, PhD, directeur preventieve cardiologie en hartrevalidatie bij Beaumont Health in Royal Oak, Michigan.



Om de verbetering in de praktijk te zien, meet je je hartslag in rust met je activity tracker. Een lagere hartslag in rust, een bijverschijnsel van conditietraining, geeft je hart meer tijd om zich met bloed te vullen. Niet alleen kun je dan tijdens aërobe sporten en work-outs langer doorgaan, maar je geeft je gezondheid ook een boost op lange termijn: elke daling van 10 slagen per minuut (spm) in rust verbetert je conditie genoeg om het risico op hartziekten en sterfte door algemene oorzaken met 15 tot 20 procent te verminderen, vertelt Franklin. Volgens hem hebben de gezondste atleten een hartslag in rust van rond de 40 tot 65 slagen per minuut. De American Heart Association zegt overigens dat alles tussen 60 en 100 normaal is.



Natuurlijk speelt training met gewichten een rol in een gebalanceerd trainingsschema. Het kan volgens Franklin voor meer spierkracht en een betere conditie zorgen, de gevoeligheid voor insuline verbeteren, de vetvrije massa vergroten en je metabolisme verbeteren. "Maar daar kunnen nadelen aan kleven als dat het enige is wat je doet", voegt Lieberman nog toe. Je hoeft geen marathonloper te worden. Maar wie wil er nou een chimpansee zijn?