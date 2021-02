Hoe word ik sneller?

Plan je slaap

En het laatste onderdeel: slaap. Zonder een goede nachtrust heeft alles wat je in de sportschool doet niet zoveel zin, zegt W. Chris Winter, MD, slaapspecialist en auteur van "The Sleep Solution: Why Your Sleep Is Broken and How to Fix It." Dat is omdat slechte slaap je metabolisme beïnvloedt, en specifiek het type dat je spieren opbouwt.



Als atleet heb je misschien wel meer slaap nodig dan de gemiddelde zeven tot negen uur. Basketbalspelers die hun slaaptijd verlengden tot tien uur per nacht gedurende vijf tot zeven weken konden sneller sprinten, volgens een kleine studie gepubliceerd in "Sleep". Je kunt eens experimenteren met een consistente bedtijd gedurende twee tot drie weken om te zien of je tijden zich verbeteren. Als je het moeilijk vindt om vroeg te gaan slapen, raadt Winter aan een alarm te gebruiken voor het slapengaan, net als in de ochtend.