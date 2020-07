Spring hoger, ren sneller en presteer beter

"Denk je in dat de fascia een dynamische, aaneengesloten rol plastic folie is die scheidt, verdeelt, de beweging stuurt en ervoor zorgt dat een willekeurig assortiment van spieren, zenuwen, bloedvaten en organen als een collectief geheel werkt," aldus Rebecca Pratt, PhD, professor in de anatomie aan de Oakland University William Beaumont School of Medicine. Volgens Schleip omvatten bepaalde soorten fascia ook pezen, gewrichtskapsels, ligamenten en intramusculaire bindweefsels.



Pezen hebben een golfvormig patroon, dat 'crimp' wordt genoemd, legt Schleip uit. "Hoe meer een pees golft, hoe meer opslagcapaciteit deze heeft." Neem bijvoorbeeld hardlopen. Als je voet de grond raakt, belast je de achillespees, waardoor de golvende pees tijdelijk recht wordt om kinetische energie op te slaan. Als je je van de grond afzet, wordt de pees opnieuw golvend; dat is de terugtrekkende kracht die je naar voren duwt. Hoe meer opslagcapaciteit de pees heeft, hoe meer vering je kunt krijgen.



"Dierstudies hebben aangetoond dat na drie maanden regelmatig rennen de golving in de pezen toeneemt", aldus Schleip. Dit betekent dat je de golving in je pezen kunt laten toenemen en daarmee ook het vermogen van je fascia om je lichaam door beweging te versterken, net als dat krachttraining de omvang van de spieren na verloop van tijd vergroot.



En hardlopen is niet de enige manier om de kinetische opslagcapaciteit van je fascia te ontwikkelen. "Mensen die plyometrie [springoefeningen] doen, trainen hun spieren om ze minder te laten samentrekken en tegelijkertijd efficiënter energie op te laten slaan", zegt Schleip. Wanneer je springt of huppelt, wordt je fascia namelijk snel verlengd en verkort, waardoor golving ontstaat. Studies wijzen erop dat na drie maanden van regelmatige plyometrische training (wat door veel experts maximaal één keer in de 48 uur wordt aangeraden), de pezen meer terugtrekkende kracht en golving vertonen. Zelfs enkele sets pogo jumps van tien seconden een paar keer per week kunnen het weefsel ten goede komen.



Hier zijn drie andere manieren om de golving in je pezen te verbeteren en je fascia gezond te houden.