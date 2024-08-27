Hou je rugzak licht met deze essentials van Nike

Ga licht op stap met deze essentials van Nike
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Lichte gear is onmisbaar om energiek te blijven op de trail. Dit is waar je rekening mee moet houden.
Of je nu een paar kilometer naar de camping loopt of een meerdaagse trektocht maakt, het gewicht van je rugzak kan er een plezierige of juist pijnlijke ervaring van maken. Uit onderzoek blijkt ook dat de plaatsing en belasting van je rugzak bepaalt welke spieren je activeert en hoe goed je beweegt tijdens het lopen.
Gezien het belang van een goed passende en ingepakte rugzak, moet je dus ultralichte items uitkiezen voor je wandelavontuur. Hier horen ook kleding en wandelschoenen bij. Bekijk hieronder de beste lichte wandelgear van Nike, van hoofd tot teen.
De beste muts voor wandeltochten: Nike Terra
Hoeveel weegt een beanie nou, denk je misschien, maar elk grammetje telt als je licht op stap wilt gaan. Kies daarom voor een muts die warm maar niet zwaar is, zoals de Nike Terra. Gemaakt van zacht knit materiaal in een mix van polyester en nylon biedt deze muts precies genoeg stretch zonder zwaar aan te voelen.
De beste nekwarmer voor wandeltochten: Nike Trail
Sjaals zijn natuurlijk lekker warm maar kunnen ook in de weg zitten tijdens het wandelen en voegen vaak meer gewicht toe dan je nodig hebt. Neem in plaats daarvan een nekwarmer mee. De Nike Trail nekwarmer voor hardlopers is een ultralichte optie met Nike Dri-FIT technologie die zweet wegvoert van je huid. Er zitten bovendien drie zakken in waar je ijszakjes in kunt stoppen om je koel te houden op warmere dagen.
De beste regenjacks voor wandeltochten: Trail Aireez (voor heren) en Essential Repel (voor dames)
Als er koud en nat weer wordt voorspeld, moet je een goed regenjack meenemen. Maar die kunnen al gauw zwaar aanvoelen. Kies daarom voor lichte opties zoals het Nike Trail Aireez hardloopjack voor heren en Nike Essential Repel damesjack. Beide zijn licht, stevig en waterafstotend. Beide jacks hebben ventilatieopeningen die voor uitstekend comfort zorgen. Zodra het weer droog is, kun je het Aireez jack gemakkelijk in zijn eigen zak opbergen en in je rugzak wegstoppen.
Het beste shirt met lange mouwen voor wandeltochten: Nike ACG 'Goat Rocks' (voor dames) en Dri-FIT Legend (voor heren)
Net als een licht regenjack, kun je ook niet zonder een multifunctioneel shirt met lange mouwen. De Nike ACG 'Goat Rocks' top voor dames en Dri-FIT Legend voor heren komen in alle omstandigheden goed van pas. Beide zijn zweetafvoerende, lichte tops waarin je koel en droog blijft, zelfs bij zware inspanningen. De comfortabele en functionele ACG heeft ingebouwde UV-bescherming en duimgaten die je mouwen tijdens het bewegen op zijn plaats houden. De Legend valt wat ruimer dan een gewone basislaag, en is dus een praktische keuze.
Het beste shirt met korte mouwen voor wandeltochten: Nike Primary (voor heren) en Nike One Classic (voor dames)
De Nike Primary voor heren en de Nike One Classic voor dames zijn geschikt als bovenlaag op warmere dagen of als een extra onderlaagje. Deze shirts met Nike Dri-FIT technologie voeren zweet af terwijl de Primary ventilatie onder de oksels heeft om je koel en droog te houden. Bovendien voelt het knit materiaal van beide shirts heerlijk zacht aan, wat een groot pluspunt is als je een paar uur lang met een rugzak rond moet lopen.
De beste broeken voor wandeltochten: Nike Sportswear lichte Tech Fleece
Zelfs als je kampeert in de woestijn kan het 's nachts best koud zijn. Fleece is dan het ideale materiaal om je warm te houden, maar het voegt vaak wel veel volume toe. De uitzondering hierop is de Nike Sportswear Tech Fleece joggingbroek. Deze biedt isolerende warmte voor iedereen, zonder onnodig extra gewicht en volume. De gestroomlijnde stijl en het lichte knit materiaal zijn ideaal voor onderweg.
De beste sokken voor wandeltochten: lichte Nike Spark
Dikke katoenen sokken nemen niet alleen vrij veel ruimte in je rugzak in, maar geven je ook gauw zweetvoeten tijdens lange wandelingen. Met de lichte Nike Spark sokken bespaar je kostbare ruimte, is je rugzak lichter, en zorg je goed voor je voeten dankzij de betere demping en zweetafvoerende eigenschappen. Ze hebben zelfs reflecterende details op de juiste plekken, wat handig is als je in slechte lichtomstandigheden wandelt.
De beste schoenen voor wandeltochten: Nike Ultrafly
Nike biedt een ruime keuze aan lichte schoenen die een verademing zijn na een lange wandeling op zware wandelschoenen. De Nike Ultrafly is een trailschoen voor zowel dames als heren en een ideale lichte optie die weinig ruimte in je rugzak in beslag neemt. Deze schoen heeft een koolstofplaat en ZoomX foam voor comfort en performance, en een buitenzool gemaakt met Vibram Megagrip die je ongelooflijke grip geeft op elke trail.
Tekst: Elizabeth Millard