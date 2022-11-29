Nike's beste wandelgear voor in de winter
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Blijf warm en droog tijdens wandeltochten in de winter met gear die speciaal gemaakt is om op pad te gaan.
Laat sneeuw of koude temperaturen je er niet van weerhouden om de trails op te gaan. Wandeltochten in de winter kunnen rustgevend zijn, en meestal kom je ook veel minder mensen tegen dan tijdens de piekdagen in de zomer.
Als je beschikt over goede wintergear om warm te blijven, kun je vrijwel het hele jaar door genieten van wandelen. Zorg er net als met andere wandeltochten voor dat je van tevoren een plan maakt en veiligheidsmaatregelen neemt, voordat je de natuur in gaat. Check de weersvoorspelling om je voor te bereiden op het weer, zorg dat je voor het donker weer thuis bent, wandel samen met een vriend of, als je in je eentje gaat, stel een vriend ervan op de hoogte dat je gaat wandelen.
Lees verder voor de beste wandelgear-essentials van Nike.
8 wandelgear-essentials van Nike voor in de winter
1. Waterdichte trailschoenen
Goede schoenen zijn essentieel voor elke wandeling, vooral bij slecht weer. Investeer in een paar waterdichte schoenen waarin je voeten droog, comfortabel en beschermd blijven tegen weersinvloeden. Door vocht buiten te houden, voorkom je koude en doorweekte voeten. Vocht kan namelijk leiden tot blaren en zo verpest je een mooie wandeling.
Nike trailschoenen gemaakt met een GORE-TEX buitenlaag houden water buiten. Een extra gaiter bij de kraag biedt bescherming tegen vuil. En in alle schoenen uit de Nike trailrunningcollectie vind je ondersteunende demping in de middenzool en stevige grip op de zool, zodat je niet uitglijdt op gladde ondergronden.
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2. Warme, vochtafvoerende sokken
Met het kiezen van de juiste wandelboots of -schoenen voor de winter ben je er nog niet. Zorg dat je wandelschoenen combineert met een robuust paar vochtafvoerende sokken om je voeten droog te houden. Nike Dri-FIT sokken met demping — zoals de Nike Everyday Plus crewsokken met demping — bieden een aansluitende ondersteuning rond de voetholte en een ademend, gebreid patroon aan de bovenkant voor ventilatie. Zo drogen ze snel bij natte weersomstandigheden.
3. Ventilerende Nike Pro basislagen
Wil je lekker warm blijven tijdens een wandeltocht in de kou, dan moet je veel laagjes dragen. Om goed gebruik te maken van laagjes tijdens wandeltochten in de winter, is het de kunst om te beginnen met een basisitem. Kies voor een doeltreffende basislaag van lichte, zweetafvoerende en ventilerende materialen, zoals die van de Nike Pro collectie.
Nike Pro shirts met lange mouwen bestaan uit licht materiaal met extra goede ventilatie op de plekken die het snelst warm worden. Zo blijven wandelaars comfortabel en voorkomen ze oververhitting als het lichaam opwarmt. Er zijn tal van opties verkrijgbaar, van lange mouwen met duimgaten tot halflange ritsen en andere functionaliteiten waardoor je het shirt makkelijk kunt uittrekken.
4. Nike ACG broeken
Zware wandeltochten vragen om nog robuustere wandelgear. De Nike All Conditions Gear (ACG) collectie is de plek waar je de juiste legging of broek vindt voor avontuurlijke tochten in de natuur. De kledingcollectie is speciaal gemaakt met het oog op robuustheid en slijtvastheid en houdt wandelaars ook nog eens lekker warm.
Sommige items van de collectie beschikken over zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie, en veel stijlen zijn geïnspireerd op (en zelfs genoemd naar) dingen in de natuur. Zo is de Nike ACG Smith Summit cargobroek geïnspireerd op Smith Rock, een wandel- en klimgebied in de staat Oregon. De broek is gemaakt met een geweven, waterafstotend materiaal, heel veel zakken en een elastische, hoge tailleband met een lichte, geweven riem om de pasvorm aan te passen.
5. Nike Therma-FIT isolatielaagjes
Waar het om gaat bij het dragen van laagjes tijdens winterwandelingen is dat de kou buiten blijft zonder dat het je te veel volume geeft. Zoek lichte, isolerende laagjes — zoals Nike Therma-FIT kleding — die je over een basislaag kunt dragen. Nike Therma-FIT materiaal, dat je onder andere vindt in joggingbroeken, hoodies, jacks en bodywarmers, houdt de natuurlijke lichaamswarmte vast zodat je warm blijft zonder extra gewicht toe te voegen.
Kies voor wandelingen door de sneeuw voor een Nike Therma-FIT jack met capuchon van waterbestendig materiaal als buitenste laag. En op een superkoude dag kun je overwegen om tussen de basislaag en het jack een Nike Therma-FIT hoodie te dragen.
6. Nike GORE-TEX jacks
Hoewel veel Nike Therma-FIT isolerende jacks waterbestendig zijn, kun je beter voor een extra Nike GORE-TEX waterdichte laag gaan als je van plan bent om in erg natte weersomstandigheden te wandelen. Deze jacks blokkeren wind en regen, en sommige hebben zelfs een verwijderbaar skimasker met bivakmuts om je gezicht te bedekken tijdens frisse uitjes in de natuur.
7. Accessoires voor koud weer
Een knit essential voor koud weer, zoals een beanie, is een belangrijk onderdeel van de lijst met essentiële gear voor wandeltochten in de winter. Nike beanies zijn er in allerlei kleuren en materialen die je hoofd lekker warm houden.
En besteed evenveel aandacht aan de hals, handen en ogen met handschoenen, gaiters rond de hals en brillen die gemaakt zijn voor winterse activiteiten. Gepolariseerde Nike zonnebrillen helpen niet alleen je ogen beschermen tegen de wind, maar kunnen ook de schittering door besneeuwde oppervlakken verminderen.
8. Dagrugzak of rugzak
Van nekwarmers en handschoenen tot zonnebrillen en waterflessen (let op: drink ook bij koud weer voldoende water), je hebt een ruime en handige plek nodig om al die gear op te bergen. Vind grote rugzakken met gewatteerde ondersteuning en veel ruimte voor langere wandelingen, of mini- of compacte rugzakken voor als je niet zoveel spullen hoeft mee te nemen.
Tekst: Emily DiNuzzo