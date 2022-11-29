Nike's beste wandelgear voor in de winter

Laat sneeuw of koude temperaturen je er niet van weerhouden om de trails op te gaan. Wandeltochten in de winter kunnen rustgevend zijn, en meestal kom je ook veel minder mensen tegen dan tijdens de piekdagen in de zomer.

Als je beschikt over goede wintergear om warm te blijven, kun je vrijwel het hele jaar door genieten van wandelen. Zorg er net als met andere wandeltochten voor dat je van tevoren een plan maakt en veiligheidsmaatregelen neemt, voordat je de natuur in gaat. Check de weersvoorspelling om je voor te bereiden op het weer, zorg dat je voor het donker weer thuis bent, wandel samen met een vriend of, als je in je eentje gaat, stel een vriend ervan op de hoogte dat je gaat wandelen.

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