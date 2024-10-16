Zo kies je het beste Nike hardloopjack voor koud weer

Het beste Nike hardloopjack (of de beste bodywarmer) voor koud weer uitkiezen
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Ontdek deze hardloopjacks van Nike voor koud weer met isolerende bescherming tegen kou en neerslag.
Hardlopen in de winter kan plezierig zijn als je gear voor koud weer draagt om je tegen de weersomstandigheden te beschermen. Het juiste hardloopjack biedt de hoognodige warmte, is ventilerend en beschermt tegen het weer.
Combineer je jack met waterdichte hardloopschoenen en wintergear zoals hardloophandschoenen en een hoofdband. Dan kun je altijd de straat of trails op, wat voor weer het ook is. Hier volgt een overzicht met de beste Nike hardloopjacks en bodywarmers voor koud weer. We geven je ook een paar belangrijke tips om op te letten wanneer je wilt investeren in een nieuw hardloopjack voor de winter.
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De beste Nike hardloopjacks voor koud weer
1. Gewatteerde en geïsoleerde jacks
Gewatteerde jacks en bodywarmers hebben de best geïsoleerde buitenlaag die gevuld is met dons of synthetisch materiaal. Ondanks de extra isolatie is deze hardloopkleding voor buiten licht van gewicht.
Nike gewatteerde jacks voor hardlopen in de winter worden gemaakt met Therma-FIT technologie voor betere ventilatie en maximale warmte zonder extra volume. Jacks in deze collectie hebben ook reflecterende designdetails, opvouwbare capuchons en ventilatieopeningen met rits. Sommige hebben elastische duimgaten voor extra bedekking en een fleece kraag voor meer comfort.
Ga een stap verder met jacks die zijn voorzien van Nike Therma-FIT ADV, een technologie om je lichaam te volgen. Hierdoor wordt je lichaam geïsoleerd op plekken waar je dat het meest nodig hebt (zoals je core), terwijl andere plekken (zoals je oksels) goed worden geventileerd.
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2. Windjacks
Nike windjacks bieden een lichte, niet-geïsoleerde laag. Dit soort buitenlaag zorgt voor meer warmte door je lichaam tegen de wind te beschermen en heeft een relaxte pasvorm zodat je het jack gemakkelijk onder een basislaag kunt dragen of als tussenlaag kunt toevoegen op koude dagen.
Veel jacks hebben een waterbestendige afwerking om je bij lichte regen droog te houden. Reflecterende designdetails dragen bij aan je zichtbaarheid als je 's winters in het donker hardloopt. En als je het te warm krijgt en een laagje wilt uitdoen, is het goed te weten dat sommige windjacks opvouwbaar zijn en passen in de zak van een hardloopriem of bodywarmer.
3. Regenjacks
Kies voor bescherming tegen regen of sneeuw voor een Nike regenjack. Deze jacks zijn gemaakt van dikker materiaal dan een windjack en zijn volledig waterdicht. Kies er één met Nike Storm-FIT ADV technologie voor maximale waterdichtheid.
Een verstelbare capuchon met trekkoord biedt een gepersonaliseerde pasvorm die je bij nat weer strak kunt aantrekken. Strategisch geplaatste reflecterende tape houdt je beter zichtbaar in het donker en je essentials kun je veilig opbergen in de zakken met rits.
4. Hardloopbodywarmers
Bodywarmers bieden isolatie voor je core, maar houden je armen vrij. Dit is een evenwichtige oplossing wanneer je tijdens runs vaak oververhit raakt, zelfs bij koud weer. Deze bodywarmers voor hardlopen in de winter zijn gevuld met een synthetische of donzen voering en voorzien van geavanceerde warmteregulering.
Ze zijn ook veelzijdig: afhankelijk van de temperatuur kun je er een dragen met een licht jack wanneer de temperatuur onder nul komt, of met een basislaag wanneer het tussen de 5 en de 10 graden is.
Waar je op moet letten bij de aanschaf van een hardloopjack voor koud weer
1. Isolatie
Isolatie is een van de belangrijkste dingen om op te letten voor een hardloopjack in de winter. Hoeveel isolatie je nodig hebt, hangt af van je trainingsintensiteit en de weersomstandigheden. Bij temperaturen onder nul is een jack met meer isolatie raadzaam. Bij zachter weer is isolatie misschien minder nodig en volstaat een winddichte laag.
Gewatteerde jacks bieden de meeste warmte en zijn een degelijke optie voor ijzige runs in de winter of voor hardlopers die het snel koud hebben. Je kunt ook kiezen voor een geïsoleerde bodywarmer om een evenwicht te vinden tussen warmte voor je core en ventilatie.
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2. Ventilatie
Als tijdens je run je hartslag omhoog gaat, ga je vaak zweten. Als het zweet niet verdampt en het vocht zich op je huid ophoopt, krijg je het koud bij de minste koude luchtstroom of windvlaag.
Ga op zoek naar hardloopjacks van ventilerend materiaal, zoals jacks met ingebouwde ventilatie. Ventilatieopeningen met rits en mesh inzetstukken laten extra lichaamswarmte effectiever ontsnappen.
Waterbestendige jacks ventileren beter dan waterdichte jacks, maar bieden minder bescherming tegen nat weer.
3. Waterdichtheid en windbestendigheid
Hardloopjacks beschermen in verschillende mate tegen het weer: de meeste zijn waterbestendig, wat inhoudt dat je bij motregen droog blijft, maar niet als het harder regent. Andere zijn volledig waterdicht.
Als je vaak bij regen of sneeuw hardloopt, kun je kiezen voor een volledig waterdicht regenjack. Sommige Nike hardloopjacks zijn voorzien van Storm-Fit en Storm-Fit ADV technologie om water van het oppervlak weg te voeren en hardlopers te beschermen tegen de wind.
Deze buitenlagen beschermen tegen weersinvloeden, maar isoleren gewoonlijk niet. Als je het snel te warm krijgt, kun je kiezen voor een van deze niet-isolerende, water- of winddichte lagen. Deze lichte hardloopjacks zijn bovendien veelzijdig omdat je er een warme laag onder kunt doen als de temperatuur daalt.
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Veelgestelde vragen
Houden hardloopjacks je warm?
Hoe warm een hardloopjack voor de winter is, hangt af van de hoeveelheid isolatie. Een gewatteerd jack speciaal voor hardlopers is warmer dan een buitenlaag zoals een regen- of windjack. Evenwicht tussen warmte en ventilatie is belangrijk om te voorkomen dat je oververhit raakt, ook als het buiten koud is. Sommige hardlopers geven de voorkeur aan een thermische basislaag en een warme tussenlaag, met daarover een shelljack.
Wat is een goed jack voor extreme kou?
Kies bij extreem koud weer voor een geïsoleerd hardloopjack. Zorg ook voor warme handschoenen en een fleece hoofdband of beanie om je hoofd en handen tegen de kou te beschermen. Je kunt een waterdicht jack zonder voering over je gewatteerde jack aantrekken als je bij hagel of sneeuw gaat lopen. Een winddichte shell is een goede toevoeging op heldere dagen met veel wind.
Bij welke temperatuur moet je een hardloopjack dragen?
Afhankelijk van je tolerantie voor koud weer kun je overwegen een geïsoleerd hardloopjack toe te voegen wanneer de temperatuur onder nul is. Als het warmer is, heb je misschien alleen een thermische basislaag en een buitenshell zoals een waterdicht of windbestendig jack nodig.
Tekst: Hannah Singleton