Zo kies je het beste Nike regenjack voor hardlopen

Sommige mensen vinden het fijn om in de regen te hardlopen, terwijl anderen er een gruwelijke hekel aan hebben. Wat je voorkeur ook is, met goede hardloopregenkleding zorg je ervoor dat je in elk seizoen en alle weersomstandigheden kunt blijven hardlopen.

Of het nu plenst of miezert, met de juiste regenkleding voor hardlopers blijf je warm en droog. Bij Nike vind je vele hardloopjacks voor nat weer. Sommige daarvan zijn voorzien van Nike Storm-FIT ADV waterdichte technologie en houden je droog tijdens lichte buien. Andere zijn uitgerust met Therma-FIT technologie, die warmteverlies tegengaat.

Bekijk hieronder de beste Nike regenjacks voor hardlopers, gerangschikt naar de technologie die ervoor is gebruikt.