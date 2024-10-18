Zo kies je het beste Nike regenjack voor hardlopen
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Pak die kilometers en weersta de regen met de beste regenjacks van Nike.
Sommige mensen vinden het fijn om in de regen te hardlopen, terwijl anderen er een gruwelijke hekel aan hebben. Wat je voorkeur ook is, met goede hardloopregenkleding zorg je ervoor dat je in elk seizoen en alle weersomstandigheden kunt blijven hardlopen.
Of het nu plenst of miezert, met de juiste regenkleding voor hardlopers blijf je warm en droog. Bij Nike vind je vele hardloopjacks voor nat weer. Sommige daarvan zijn voorzien van Nike Storm-FIT ADV waterdichte technologie en houden je droog tijdens lichte buien. Andere zijn uitgerust met Therma-FIT technologie, die warmteverlies tegengaat.
Bekijk hieronder de beste Nike regenjacks voor hardlopers, gerangschikt naar de technologie die ervoor is gebruikt.
1. Nike Storm-FIT Regenjacks
De unieke Storm-FIT technologie van Nike bestaat uit een ultrafijne microvezel van polyester en een ademende laag die je tegen wind en water beschermen én warm houden. Jacks die met deze technologie zijn gemaakt, zijn speciaal ontworpen om te voorkomen dat de kleding die je eronder draagt nat wordt. De capuchons van deze jacks hebben meestal een aanpasbaar trekkoord om de capuchon op zijn plek te houden.
Dit 2- tot 3-laagse jack heeft ook een aanpasbare klittenbandsluiting bij de boorden, die extra bescherming biedt tegen de regen. Hierdoor hou je het droog en comfortabel tijdens je run. In de zijzakken met rits kun je kleine spullen (zoals sleutels en betaalpassen) veilig opbergen en de borstzak met rits is ideaal om je telefoon of andere elektronische apparaten tegen weersinvloeden te beschermen.
2. Nike Storm-FIT ADV Regenjacks
Bij de hardloopregenjacks die van dit materiaal zijn gemaakt, is veelzijdigheid een groot pluspunt. Jacks met deze technologie zijn zacht, licht en ideaal om als laagje te dragen of op zichzelf. Kies uit drie-in-één parka's, shells en hoodies. Sommige modellen zijn voorzien van wind- en waterdichte technologie om je zelfs in de slechtste omstandigheden droog en comfortabel te houden. Dankzij handige details zoals klittenbandsluitingen, reflecterende elastische koorden en ritsen die in twee richtingen werken, kun je zelfs de meest barre omstandigheden aan.
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3. Nike Therma-FIT Jacks
Nike Therma-FIT technologie bevat warmteregulerend materiaal dat je eigen lichaamswarmte vasthoudt en gebruikt om je warm te houden bij koude weersomstandigheden. Afhankelijk van het gebruikte materiaal kan het ook waterafstotend zijn. Het jack heeft een voering van zacht en synthetisch isolatiemateriaal, maar is ook verkrijgbaar in een lichtere gewatteerde optie. De Nike Therma-FIT jacks bieden veel bewegingsvrijheid en hebben voldoende ruimte in de mouwen om er laagjes onder te dragen. Andere handige voordelen van deze jacks zijn onder andere ritsen in twee richtingen, zakken met fleecevoering en omkeerbare designs.
BONUS: jacks en bodywarmers uit de Nike Trail collectie
Je kunt ook voor buitenkleding uit de Nike Trail collectie kiezen als je het weer wilt trotseren. De 'Cosmic Peaks', een favoriet bij de heren, is bijvoorbeeld gemaakt van materiaal dat winddicht en waterbestendig is. Het Nike Trail Repel UV hardloopjack voor dames biedt UV-bescherming en heeft een waterafstotende afwerking.
Tekst: Faith Brar