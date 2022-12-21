Shop nu de beste Nike Fleece hoodies
Koopgids
Kies voor comfort met deze superzachte fleecehoodies van Nike.
Of je hem nu los of als laagje onder een jas draagt, een zachte hoodie met fleecevoering is een essential die elke comfortabele, casual look afmaakt. Nike hoodies zijn verkrijgbaar in verschillende fleecematerialen. Sommige bieden maximale zachtheid en comfort en andere hebben een strak design.
Of je nu een hoodie zoekt om in te sporten, op avontuur te gaan of gewoon op de bank te hangen, met deze koopgids ontdek je welke Nike fleechoodie het beste bij je past.
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De beste Nike fleecehoodies
1. Nike Sportswear fleecehoodies
Als je op zoek bent naar een hoodie die voor verschillende activiteiten geschikt is, van school of werk tot loungen in het weekend, dan zit je met een veelzijdige Nike Sportswear fleecehoodie precies goed. Deze hoodies hebben een casual, strak en sportief design en zijn verkrijgbaar in verschillende fleecevarianten.
- Tech Fleece: dit fleecemateriaal van Nike is licht en isolerend en biedt een premium design dat warmte vasthoudt, zonder extra volume. Je kunt deze hoodies gemakkelijk met laagjes combineren of ze op zichzelf dragen voor een relaxte maar verzorgde look. Wil je van top tot teen de look van een trainingspak? Bekijk dan eens de bijpassende Nike Tech Fleece joggingbroeken.
- Club Fleece: de Club Fleece collectie is gemaakt van superzacht Nike fleecemateriaal en bevat hoodies met een geborsteld materiaal dat soepel en comfortabel aanvoelt. Deze hoodies hebben ribbels bij de boorden en zoom voor een relaxte, casual pasvorm. Net als bij de Tech Fleece collectie zijn er ook Nike Club Fleece joggingbroeken die passen bij je hoodie.
- Phoenix Fleece: deze versie van Nike Sportswear fleece biedt een breed assortiment hoodies met verschillende pasvormen en stijlen, van oversized hoodies met rits over de hele lengte tot lange hoodies tot aan de knie met korte rits. Sommige van deze hoodies hebben verlengde geribde boorden voor meer structuur. Voor een volledige outfit kun je overwegen om een Phoenix Fleece hoodie te combineren met een bijpassende joggingbroek met hoge taille en wijde pijpen of een nauwsluitende, nette joggingbroek.
2. Nike ACG fleecehoodies
Nike All Conditions Gear, oftewel ACG, is een uitstekende keuze voor avonturen in de buitenlucht, of voor iedereen die graag extra bedekking wil bij slechte weersomstandigheden. Veel ACG fleecehoodies bevatten zweetafvoerend Nike Dri-FIT materiaal of thermische Nike Therma-FIT technologie om je droog en warm te houden op de trails of skipistes.
Deze fleecehoodies zijn onder andere gemaakt met Nike ACG 'Tuff Knit' materiaal en combineren een knus, warm gevoel met een lange levensduur. Als je deze hoodies tijdens een outdoor-avontuur draagt, kun je ze combineren met een basislaag.
3. Nike Pro fleecehoodies
De Nike Pro collectie is ontworpen voor trainingen waarbij hoge prestaties worden gevraagd, en Nike Pro fleecehoodies vormen hier geen uitzondering op. Deze hoodies zijn licht maar wel isolerend, waardoor ze ideaal zijn voor warming-ups voor een work-out of om je warm te houden tijdens pauzes.
Zoek je een Nike Pro hoodie om te dragen tijdens een work-out? Kijk dan naar designkenmerken zoals verstelbare trekkoorden en hoodies die nauw kunnen worden aangesloten, zodat het kledingstuk op zijn plaats blijft terwijl jij beweegt.
Tekst: Julia Sullivan