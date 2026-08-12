- KoopwijzerDe negen beste cadeautips van Nike voor je zus
- KoopgidsTips voor ieder seizoen om kleding in laagjes te dragen
- KoopgidsDe beste Nike wandelbroeken voor heren
- KoopgidsDe beste Nike work-outshirts met lange mouwen voor dames
- KoopgidsShop nu de beste anoraks van Nike
- KoopgidsShop nu de beste Nike sweatshirts met graphic
- KoopgidsShop nu de beste ruimvallende joggingbroeken van Nike
- KoopgidsNike's beste joggingbroeken voor meisjes
- KoopgidsNike's beste oversized sweatshirts voor dames
- KoopgidsNike's beste wandelgear voor in de winter
Nike ACG kleding: trotseer zware omstandigheden vol zelfvertrouwen
Of je nu een steile berg beklimt of over de weg rent, onze ACG kleding houdt je warm en beschermd. De kleding is gemaakt voor avonturen in koude omstandigheden. Denk aan pufferjacks met PrimaLoft® technologie. Deze effectieve isolatie bestaat uit fijne vezels die warmte vasthouden en vocht laten ontsnappen, zodat je comfortabel blijft. Daarnaast geven hoge ritskragen extra bescherming tegen de kou. We hebben ook ADV-kleding met Therma-FIT technologie. Die combineert warmteregulerende stoffen met geavanceerde ontwerpdetails, zodat je je in alle omstandigheden prettig voelt.
Goed voorbereid zijn helpt je om optimaal te presteren. Daarom bevat onze ACG collectie ontwerpen met een waterafstotende afwerking om je droog te houden tijdens onverwachte regenbuien. We hebben ook fleece sweaters en broeken met winddichte technologie die je warm houden. Schijnt de zon? Kies dan voor canvas jacks van middelzwaar materiaal met uv-blokkerende technologie. Tegelijk zorgen rugventilatieopeningen met mesh voor extra luchtcirculatie om je fris en comfortabel te houden. Er zijn ook klassieke T-shirts van licht, zweetafvoerend materiaal voor ultiem comfort.
Heb je kleding nodig die net zo veelzijdig is als jij? Nike ACG kleding is gemaakt om in laagjes te dragen, zodat je eenvoudig kunt inspelen op je omgeving. Zoals ruime jacks en hoodies die je makkelijk over basislagen draagt. We hebben ook handige opties die je kunt opvouwen tot een compact, mee te nemen tasje. En bekijk zeker onze gewatteerde jacks die in een interne mesh buidel passen. Je kunt ze tijdens het kamperen zelfs als kussen gebruiken.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor ACG kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.