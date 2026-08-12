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ACG kleding

(138)
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
ACG Solar Chase 'Chamo Camo' Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase 'Chamo Camo'
Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
€ 69,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Trailrunningshorts met binnenbroek voor heren (15 cm)
€ 69,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshirt voor dames
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshirt voor dames
€ 44,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningshorts met binnenbroekje voor dames (10 cm)
€ 74,99
ACG 'Chamo Camo'
ACG 'Chamo Camo' Dri-FIT trailrunningtanktop voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Chamo Camo'
Dri-FIT trailrunningtanktop voor dames
€ 54,99
ACG 'Wildsee'
ACG 'Wildsee' Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Wildsee'
Dri-FIT wandeltop met korte rits en lange mouwen voor heren
€ 69,99
ACG 'High Stakes'
ACG 'High Stakes' Wandelbroek voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'High Stakes'
Wandelbroek voor heren
€ 114,99
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT basistop met korte mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Wildsee
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor dames
€ 59,99
ACG High Stakes
ACG High Stakes Wandelskort
Gerecyclede materialen
ACG High Stakes
Wandelskort
€ 89,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
UV-beschermingsjack voor heren
€ 134,99
ACG Wildsee
ACG Wildsee Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Wildsee
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
€ 59,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Herenshorts
€ 74,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Damesjack met UV-bescherming
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Damesjack met UV-bescherming
€ 134,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Skort voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Skort voor dames
€ 104,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met lange mouwen en knopen voor heren
€ 109,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen en lange mouwen voor dames
€ 109,99
ACG Aireez
ACG Aireez UV-beschermingsjack voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Aireez
UV-beschermingsjack voor heren
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningtop met knopen, lange mouwen en print voor dames
€ 114,99
ACG 'Aireez'
ACG 'Aireez' Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Aireez'
Trailrunningjack met UV-bescherming voor dames
€ 114,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor heren
€ 149,99
ACG Radical AirFlow NXT
ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow NXT
Dri-FIT trailrunningtop met lange mouwen voor dames
€ 149,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtop met korte mouwen voor heren
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
Binnenkort verkrijgbaar
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT Trailrunningtop met korte mouwen voor dames
€ 119,99
ACG Radical AirFlow
ACG Radical AirFlow Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
Uitverkocht
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT trailrunningtanktop voor heren
€ 109,99
ACG 'Trailwind'
ACG 'Trailwind' Dri-FIT ADV shorts voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Trailwind'
Dri-FIT ADV shorts voor dames
€ 84,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Rugzakvest (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Rugzakvest (5 liter)
€ 134,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Afritsbare broek
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Afritsbare broek
€ 164,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Bodywarmer
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Bodywarmer
€ 114,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Storm-FIT ADV broek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Storm-FIT ADV broek
€ 449,99
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Top met ronde hals
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Lichen
Top met ronde hals
€ 149,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damesbroek
Bestseller
ACG Dolomiti
Damesbroek
€ 99,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV herenjack
€ 159,99
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
€ 59,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jack met rits
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Jack met rits
€ 119,99
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
Gerecyclede materialen
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
€ 79,99
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak' Storm-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Storm-FIT herenjack
€ 299,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Nike ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 49,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Herenbroek
€ 124,99
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite broek
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite broek
€ 399,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
Herenshorts
€ 129,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Nike ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loft
Therma-FIT herenjack
€ 284,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
Gerecyclede materialen
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
€ 499,99
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV tanktop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV tanktop voor heren
€ 54,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Herenshorts
€ 84,99
ACG 'Trailwind'
ACG 'Trailwind' Dri-FIT ADV shorts voor dames
Gerecyclede materialen
ACG 'Trailwind'
Dri-FIT ADV shorts voor dames
€ 84,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Rugzakvest (5 liter)
Gerecyclede materialen
Nike ACG GOAT
Rugzakvest (5 liter)
€ 134,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Afritsbare broek
Gerecyclede materialen
ACG Five Towers
Afritsbare broek
€ 164,99
ACG
ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Gerecyclede materialen
ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Bodywarmer
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Bodywarmer
€ 114,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Storm-FIT ADV broek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Storm-FIT ADV broek
€ 449,99
ACG Wolf Lichen
ACG Wolf Lichen Top met ronde hals
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Lichen
Top met ronde hals
€ 149,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Damesbroek
Bestseller
ACG Dolomiti
Damesbroek
€ 99,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV herenjack
€ 159,99
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV trailrunningtop voor heren
€ 59,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jack met rits
Gerecyclede materialen
ACG Wolf Tree
Jack met rits
€ 119,99
ACG Trailwind
ACG Trailwind Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
Gerecyclede materialen
ACG Trailwind
Dri-FIT ADV 3 shorts met binnenbroekje voor heren (8 cm)
€ 79,99
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak' Storm-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Storm-FIT herenjack
€ 299,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Nike ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 49,99
Nike ACG 'Wolf Tree'
Nike ACG 'Wolf Tree' Herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Wolf Tree'
Herenbroek
€ 124,99
ACG Skull Peak
ACG Skull Peak Storm-FIT Dolomite broek
Gerecyclede materialen
ACG Skull Peak
Storm-FIT Dolomite broek
€ 399,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Smith Summit
Herenshorts
€ 129,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT T-shirt voor heren
Nike ACG
Dri-FIT T-shirt voor heren
€ 54,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
ACG Lava Loft
Therma-FIT herenjack
€ 284,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
Gerecyclede materialen
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
€ 499,99
ACG Solar Chase
ACG Solar Chase Dri-FIT ADV tanktop voor heren
Gerecyclede materialen
ACG Solar Chase
Dri-FIT ADV tanktop voor heren
€ 54,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Herenshorts
Gerecyclede materialen
ACG Dolomiti
Herenshorts
€ 84,99
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Nike ACG kleding: trotseer zware omstandigheden vol zelfvertrouwen

Of je nu een steile berg beklimt of over de weg rent, onze ACG kleding houdt je warm en beschermd. De kleding is gemaakt voor avonturen in koude omstandigheden. Denk aan pufferjacks met PrimaLoft® technologie. Deze effectieve isolatie bestaat uit fijne vezels die warmte vasthouden en vocht laten ontsnappen, zodat je comfortabel blijft. Daarnaast geven hoge ritskragen extra bescherming tegen de kou. We hebben ook ADV-kleding met Therma-FIT technologie. Die combineert warmteregulerende stoffen met geavanceerde ontwerpdetails, zodat je je in alle omstandigheden prettig voelt.


Goed voorbereid zijn helpt je om optimaal te presteren. Daarom bevat onze ACG collectie ontwerpen met een waterafstotende afwerking om je droog te houden tijdens onverwachte regenbuien. We hebben ook fleece sweaters en broeken met winddichte technologie die je warm houden. Schijnt de zon? Kies dan voor canvas jacks van middelzwaar materiaal met uv-blokkerende technologie. Tegelijk zorgen rugventilatieopeningen met mesh voor extra luchtcirculatie om je fris en comfortabel te houden. Er zijn ook klassieke T-shirts van licht, zweetafvoerend materiaal voor ultiem comfort.


Heb je kleding nodig die net zo veelzijdig is als jij? Nike ACG kleding is gemaakt om in laagjes te dragen, zodat je eenvoudig kunt inspelen op je omgeving. Zoals ruime jacks en hoodies die je makkelijk over basislagen draagt. We hebben ook handige opties die je kunt opvouwen tot een compact, mee te nemen tasje. En bekijk zeker onze gewatteerde jacks die in een interne mesh buidel passen. Je kunt ze tijdens het kamperen zelfs als kussen gebruiken.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Om met ons mee te doen, kies je voor ACG kleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.