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Winterkleding: houd de kou buiten
Of je nu een rondje hardloopt of op weg bent naar de sportschool, onze winterkleding beschermt je tegen de kou. Ontdek onze warme kleding met Nike Therma-FIT technologie. Die houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast. We hebben ook kleding voor de winter met gewatteerde panelen op de borst voor extra isolatie. De mesh inzetten op slimme plekken laten je winterkleding ademen. En met een licht, waterafstotend jack ben je klaar voor elke bui. Een opvouwbare capuchon stop je gemakkelijk weg in de kraag. Met onze kleding voor koud weer kun jij je blijven focussen op je sportieve doelen.
Bij Nike snappen we dat je winterkleding nodig hebt die jouw prestaties ondersteunt. Daarom hebben we shirts met lange mouwen van flexibele stoffen. Die zitten strak om je lichaam en passen goed onder dikkere lagen kleding. We hebben ook gevoerde sokken, voor extra comfort tijdens je training. Kijk eens naar onze lichte fleece winterkleding. Die is superzacht, aan de buitenkant én de binnenkant. Houd je van een meer casual stijl? Kijk dan eens naar warme kleding met verlaagde schouders en ruime mouwen. De platte naden voorkomen dat je kleding gaat schuren. Zo leidt niets jou af van je work-out.
Details maken het verschil. Daarom hebben we warme kleding voor de winter met kragen die je nek warm houden. En met duimgaten die je mouwen goed op hun plek houden. Kijk ook eens naar joggingbroeken en jacks met handige ritszakken. Daarin neem je je waardevolle spullen veilig mee. En met een tailleband met trekkoord kies jij zelf de pasvorm van je winterkleding.
Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor winterkleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.