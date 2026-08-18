Winterkleding

(140)
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm voor kids
€ 84,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sweatshirt voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Sweatshirt voor kids
€ 39,99
Nike Therma
Nike Therma Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma
Therma-FIT Fitnesstop met rits over de hele lengte voor heren
€ 74,99
Nike Tempo
Nike Tempo Repel hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Tempo
Repel hardloopjack voor dames
€ 74,99
Nike Storm-FIT Swift
Nike Storm-FIT Swift Hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Storm-FIT Swift
Hardloopjack voor dames
€ 139,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Joggingbroek voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Club Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 39,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Herenbroek van fleece met open zoom
Nike Solo Swoosh
Herenbroek van fleece met open zoom
€ 109,99
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (6 paar)
Nike Everyday Cushioned
Crew trainingssokken (6 paar)
€ 24,99
Nike Everyday Lightweight
Nike Everyday Lightweight Crew trainingssokken (3 paar)
Bestseller
Nike Everyday Lightweight
Crew trainingssokken (3 paar)
€ 15,99
Nike Everyday
Nike Everyday Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
Bestseller
Nike Everyday
Crew sokken met demping voor kids (6 paar)
€ 19,99
Nike Everyday Cushioned
Nike Everyday Cushioned Crew trainingssokken (3 paar)
Nike Everyday Cushioned
Crew trainingssokken (3 paar)
€ 15,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
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Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met korte mouwen voor heren
€ 37,99
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Legging voor meisjes
Bestseller
Nike Pro Dri-FIT
Legging voor meisjes
€ 37,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
Bestseller
Nike Pro
Dri-FIT strakke, mouwloze fitnesstop voor heren
€ 37,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited veelzijdig Repel herenjack met capuchon
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
veelzijdig Repel herenjack met capuchon
€ 94,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnessshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnessshorts voor heren
€ 37,99
NikeCourt Multiplier Cushioned
NikeCourt Multiplier Cushioned Crew tennissokken (2 paar)
NikeCourt Multiplier Cushioned
Crew tennissokken (2 paar)
€ 19,99
Nike Cushioned
Nike Cushioned Crew trainingssokken (3 paar)
Nike Cushioned
Crew trainingssokken (3 paar)
€ 13,99
Nike Dry
Nike Dry Dri-FIT Fitnessshorts van fleece voor heren
Nike Dry
Dri-FIT Fitnessshorts van fleece voor heren
€ 49,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie met rits voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 79,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
Bestseller
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardloopbroek voor heren
€ 119,99
Nike Everyday Plus 'Rift'
Nike Everyday Plus 'Rift' Lichte crew sokken met gesplitste tenen (1 paar)
Nike Everyday Plus 'Rift'
Lichte crew sokken met gesplitste tenen (1 paar)
€ 15,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Hoodie voor heren
Nike Solo Swoosh
Hoodie voor heren
€ 99,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstop met hoge hals en lange mouwen voor heren
€ 42,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie voor kids
€ 44,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor kids
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor kids
€ 49,99
Nike Unlimited
Nike Unlimited Therma-FIT veelzijdig herenjack
Gerecyclede materialen
Nike Unlimited
Therma-FIT veelzijdig herenjack
€ 124,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecetop met korte rits voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecetop met korte rits voor heren
€ 89,99
Nike Sportswear All Day Play
Nike Sportswear All Day Play Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
Bestseller
Nike Sportswear All Day Play
Gewatteerd Therma-FIT jack met ruime pasvorm en middellange lengte voor kids
€ 99,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Academy
Dri-FIT voetbaltrainingspak voor heren
€ 79,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT herenbroek
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT herenbroek
€ 109,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
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Nike Tech
Windrunner fleecejack met kleurblokken en rits over de hele lengte voor heren
€ 129,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Storm-FIT Aerogami hardloopjack voor heren
€ 224,99
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Joggingbroek voor kids
Bestseller
Nike Sportswear Tech Fleece
Joggingbroek voor kids
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT Lange fitnesshorts voor heren
€ 37,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecetrui met ronde hals voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecetrui met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven oversized herenbroek
Nike Tech
Geweven oversized herenbroek
€ 109,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT hardlooptussenlaag met halflange rits voor heren
€ 69,99
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Hoodie met rits voor heren
Nike Sportswear Club Fleece
Hoodie met rits voor heren
€ 69,99
Nike Windrunner
Nike Windrunner Donsjack voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Windrunner
Donsjack voor heren
€ 299,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met halflange rits voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met halflange rits voor heren
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
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Nike Tech
Fleecebroek met kleurblokken en open zoom voor heren
€ 119,99
Nike Primary NanoKnit
Nike Primary NanoKnit Dri-FIT performancetop met UV-bescherming en lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Primary NanoKnit
Dri-FIT performancetop met UV-bescherming en lange mouwen voor heren
€ 74,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
Gerecyclede materialen
ACG Canwell Glacier
Therma-FIT ADV jack met rits over de hele lengte voor dames
€ 199,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT fitnesstights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT fitnesstights voor heren
€ 42,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
Gerecyclede materialen
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV hardlooptights voor heren
€ 119,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT top met ronde hals voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT top met ronde hals voor heren
€ 94,99
Nike ACG 'Mystery Lights'
Nike ACG 'Mystery Lights' Sneeuwjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG 'Mystery Lights'
Sneeuwjack
€ 399,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
€ 99,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
€ 42,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack van hoogpolige fleece
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Damesjack van hoogpolige fleece
€ 129,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-broek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-broek voor heren
€ 139,99
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak' Storm-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Storm-FIT herenjack
€ 299,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT pufferbodywarmer met dons voor heren
Nike Sportswear Club
Therma-FIT pufferbodywarmer met dons voor heren
€ 129,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
Gerecyclede materialen
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
€ 499,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear 'All Day Play' pufferjack voor kleuters
Nike Sportswear
'All Day Play' pufferjack voor kleuters
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 69,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized broek met open zoom voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized broek met open zoom voor heren
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
€ 119,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
€ 179,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 109,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
€ 34,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargobroek voor kids
Nike Sportswear City Utility
Cargobroek voor kids
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenjack
Nike Tech
Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecebroek met boorden voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecebroek met boorden voor heren
€ 99,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven jongensjack
Nike Tech
Geweven jongensjack
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopjack voor dames
€ 124,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT coltrui voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT coltrui voor heren
€ 99,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopbodywarmer voor dames
€ 99,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT strakke fitnesstop met lange mouwen voor heren
€ 42,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Damesjack van hoogpolige fleece
Gerecyclede materialen
Nike Sportswear
Damesjack van hoogpolige fleece
€ 129,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT UV-broek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT UV-broek voor heren
€ 139,99
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak' Storm-FIT herenjack
Gerecyclede materialen
Nike ACG PrimaLoft® 'Skull Peak'
Storm-FIT herenjack
€ 299,99
Nike Pro
Nike Pro Therma-FIT fleecehoodie voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Therma-FIT fleecehoodie voor dames
€ 89,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Therma-FIT pufferbodywarmer met dons voor heren
Nike Sportswear Club
Therma-FIT pufferbodywarmer met dons voor heren
€ 129,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
Gerecyclede materialen
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV GORE-TEX jack
€ 499,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT herenbroek
Gerecyclede materialen
Nike Pro Training
Dri-FIT herenbroek
€ 84,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear 'All Day Play' pufferjack voor kleuters
Nike Sportswear
'All Day Play' pufferjack voor kleuters
€ 74,99
Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT damestop met lange mouwen
Gerecyclede materialen
Nike Pro
Dri-FIT damestop met lange mouwen
€ 69,99
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Oversized broek met open zoom voor heren
Jordan Brooklyn Fleece
Oversized broek met open zoom voor heren
€ 69,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT aansluitende chinobroek voor heren
€ 119,99
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Therma-FIT ADV Repel AeroLoft
Hardloopbodywarmer met donsvulling voor heren
€ 179,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecehoodie met rits voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecehoodie met rits voor heren
€ 109,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
Gerecyclede materialen
Jordan Sport
Dri-FIT basistop met korte mouwen voor heren
€ 34,99
Nike Sportswear City Utility
Nike Sportswear City Utility Cargobroek voor kids
Nike Sportswear City Utility
Cargobroek voor kids
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Repel opvouwbaar jack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Repel opvouwbaar jack voor dames
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven herenjack
Nike Tech
Geweven herenjack
€ 119,99
Nike Solo Swoosh
Nike Solo Swoosh Fleecebroek met boorden voor heren
Nike Solo Swoosh
Fleecebroek met boorden voor heren
€ 99,99
Nike Tech
Nike Tech Geweven jongensjack
Nike Tech
Geweven jongensjack
€ 79,99
Nike Swift
Nike Swift Therma-FIT hardloopjack voor dames
Gerecyclede materialen
Nike Swift
Therma-FIT hardloopjack voor dames
€ 124,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT coltrui voor heren
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT coltrui voor heren
€ 99,99
Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
Gerecyclede materialen
Nike Stride
Dri-FIT Knit hardloopbroek voor heren
€ 89,99
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Winterkleding: houd de kou buiten

Of je nu een rondje hardloopt of op weg bent naar de sportschool, onze winterkleding beschermt je tegen de kou. Ontdek onze warme kleding met Nike Therma-FIT technologie. Die houdt je natuurlijke lichaamswarmte vast. We hebben ook kleding voor de winter met gewatteerde panelen op de borst voor extra isolatie. De mesh inzetten op slimme plekken laten je winterkleding ademen. En met een licht, waterafstotend jack ben je klaar voor elke bui. Een opvouwbare capuchon stop je gemakkelijk weg in de kraag. Met onze kleding voor koud weer kun jij je blijven focussen op je sportieve doelen.


Bij Nike snappen we dat je winterkleding nodig hebt die jouw prestaties ondersteunt. Daarom hebben we shirts met lange mouwen van flexibele stoffen. Die zitten strak om je lichaam en passen goed onder dikkere lagen kleding. We hebben ook gevoerde sokken, voor extra comfort tijdens je training. Kijk eens naar onze lichte fleece winterkleding. Die is superzacht, aan de buitenkant én de binnenkant. Houd je van een meer casual stijl? Kijk dan eens naar warme kleding met verlaagde schouders en ruime mouwen. De platte naden voorkomen dat je kleding gaat schuren. Zo leidt niets jou af van je work-out.


Details maken het verschil. Daarom hebben we warme kleding voor de winter met kragen die je nek warm houden. En met duimgaten die je mouwen goed op hun plek houden. Kijk ook eens naar joggingbroeken en jacks met handige ritszakken. Daarin neem je je waardevolle spullen veilig mee. En met een tailleband met trekkoord kies jij zelf de pasvorm van je winterkleding.


Move To Zero is ons streven om Nike's CO2-uitstoot en afval tot nul te reduceren en zo de toekomst van sport te helpen beschermen. Wil je meedoen? Kies dan voor winterkleding met het label 'Duurzame materialen'. Dit betekent dat we de kleding met minstens 50% gerecyclede materialen hebben gemaakt. Denk daarbij aan duurzaam polyestergaren van oude plastic flessen, tapijten en visnetten die hierdoor niet op de afvalberg belanden.