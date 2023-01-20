Ontdek deze vijf warme Nike hoodies voor winters weer

Ontdek deze 5 warme Nike hoodies voor winters weer
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Van warme fleecetruien tot klassieke truien met rits, in deze vijf modellen Nike hoodies heb je het de hele winter warm.
Of het nu is om door de kou naar je werk te gaan of een winterse work-out te doen, als je de elementen moet trotseren heb je warme laagjes nodig die je makkelijk kunt uitdoen wanneer je weer op temperatuur komt. Een warme trui of hoodie met rits zijn een prima extra laagje dat je kunt combineren met een winterjas voor extra isolatie of los kunt dragen als comfortabele, casual outfit.
De warmste hoodies van Nike hebben warmteregulerende technologie, zacht materiaal, zakken met rits en verstelbare collen waardoor ze perfect zijn voor winterse work-outs of om gewoon zo te dragen. Lees deze gids voor meer info over de beste hoodies voor winterweer van Nike.
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5 warme sweatshirt-items van Nike
1. Nike Therma-FIT ADV hoodies
Voor een robuuste Nike hoodie, gemaakt met technologie om je warm te houden, kies je voor een Nike Therma-FIT ADV hoodie. De innovatieve materialen in deze kleding bieden warmteregulerende voordelen om de lichaamswarmte vast te houden zonder dat je het te warm krijgt.
Tal van hoodies bevatten Nike Therma-FIT ADV technologie, van cropped fleecehoodies met een aansluitende zoom tot premium trainingsitems met een rits aan de zijkant voor aanpasbare ventilatie. Ongeacht het item, elke hoodie in deze collectie is bedoeld om je warm te houden.
Atleten die duurzaam willen shoppen, kunnen kiezen voor een Nike Forward hoodie. Deze sweatshirts bevatten warmteregulerende Nike Therma-FIT ADV technologie, en zijn bovendien de nieuwste kledinginnovatie van Nike.
Nike Forward is gebaseerd op een efficiënt 'needle punching'-proces in plaats van op knit- en weefprocessen. Dit resulteert in comfortabele, zachte en isolerende kleding van gerecyclede materialen. De eerste collectie leidt tot gemiddeld 75% minder CO2-uitstoot dan standaard knit materialen.
2. Nike Dri-FIT hoodies
Nike Dri-FIT technologie zit in allerlei soorten Nike sportkleding, inclusief sweatshirts. De technologie is bedoeld om vocht te verspreiden over het oppervlak van een stuk materiaal, zodat het vocht snel kan verdampen.
Nike Dri-FIT hoodies zijn geweldig voor winterse work-outs, omdat ze geen zweet vasthouden wanneer het lichaam opwarmt. Hierdoor hebben atleten minder last van dampende, zweterige kleding na een zware work-out. Deze hoodies zijn ook een prima basislaag onder een windjack of regenjack als je een work-out gaat doen bij regen, wind of zelfs sneeuw.
3. Nike Tech Fleece hoodies
Bekijk de Nike Tech Fleece collectie voor een stijlvolle premium Nike hoodie die de warmte vasthoudt. Deze sweatshirts (en de bijbehorende broeken) hebben een licht design zonder extra volume en bevatten handige zakken met rits. De sweatshirts zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en in maten voor dames, heren en kids.
4. Nike Club Fleece hoodies
Net zoals Tech Fleece hoodies zijn Nike Club Fleece hoodies veelzijdig en klassiek. Daarnaast kunnen ze als extra laagje gemakkelijk elke outfit warmer maken. Het belangrijkste verschil tussen de twee fleece materialen is echter dat Club Fleece een superzacht, geborsteld fleecemateriaal is met een relaxte en ontspannen look.
Sommige items hebben ribbels bij de boorden en zoom en de meeste hoodies hebben een klassieke buidelzak. Er zijn ook modellen met rits en versies met een capuchon met trechterhals. Kies voor Club Fleece als je een casual, comfortabele vibe wilt.
Net zoals met Tech Fleece kun je je Club Fleece hoodie combineren met een bijpassende broek.
5. Nike Phoenix Fleece hoodies
Met items die variëren van lange hoodies tot aan de knie met rits tot oversized hoodies, Nike Phoenix Fleece sweatshirts voor dames zijn een relaxte, comfortabele en moderne versie van de klassieke fleece hoodie.
De meeste Phoenix Fleece hoodies hebben een ruimvallende pasvorm. Deze hoodies bieden warmte en comfort dankzij superzacht, geborsteld materiaal en een ruim gevoel.
Tekst: Julia Sullivan