Tips om zweetvlekken uit je shirts te krijgen

Zweetvlekken in witte shirts hebben meestal een speciale behandeling nodig. Als je een zweetvlek wilt verwijderen in de oksel van een wit shirt, kun je een biologische enzymdetergent gebruiken. De enzymen in de detergent helpen om de proteïnen in je zweet af te breken. Laat het shirt 15 minuten inweken en was het daarna.



En als de vlek heel hardnekkig is? Voeg een vlekverwijderaar toe aan je was of gebruik speciale bleek voor stoffen.



Je kunt het witte shirt met de vlek en andere witte kledingstukken het beste apart van gekleurde kledingstukken wassen in het warmste water dat de kleding niet beschadigt. Als zweet voor verkleuringen in je kleding heeft gezorgd, kun je een paar druppels ammoniak op een nieuwe vlek of witte azijn op een oude vlek druppelen.