5 coreoefeningen om toe te voegen aan je fitnessroutine

De twee belangrijkste voordelen van het doen van core-oefeningen zijn esthetiek en functie. Esthetisch gezien creëren core-trainingen een slanke core met spierdefinitie, met name in de rectus abdominis, ook wel die 'sixpack' genoemd, zei Michael Julom, een CrossFit Level 1-trainer en ACE-gecertificeerde personal trainer.

Een sterke core helpt de wervelkolom te beschermen en is cruciaal voor elke activiteit die we doen, zoals zitten, lang staan, lopen, boodschappen dragen, een grasmaaier starten of een kind optillen, volgens zowel Justin Agustin, ISSA-C.P.T als Julom.

Een sterke core kan er ook voor zorgen dat er geen compensaties en onevenwichtigheden ontstaan.

"Als je core-spieren ondertraind zijn, zullen andere delen van je lichaam die last gaan dragen, waardoor je overal vreemde pijntjes en kwalen krijgt", zei Agustin. Dit kan leiden tot rugpijn, een slechte houding, een wankel evenwicht, gebrek aan stabiliteit en een laag uithoudingsvermogen.

En, voegde hij eraan toe, dagelijkse activiteiten zoals staan en het oppakken van zware voorwerpen kunnen zelfs moeilijker worden, waardoor het risico op letsel toeneemt.