Tips om de zweetgeur uit je sportkleren te krijgen
Werk je jezelf graag in het zweet, maar heb je een hekel aan de geur van bezwete sportkleren? Probeer deze vijf tips uit voor geurvrije gear.
Voorraden
- Witte azijn
- Zuiveringszout
- Wasmiddel
Benodigdheden
- Emmer of teiltje met een inhoud van 4 liter
Het geeft natuurlijk een goed gevoel als je lekker hebt gezweet tijdens een training, maar als de zweetgeur in je sportkleren blijft hangen (zelfs nadat je ze hebt gewassen), is dat niet zo fijn voor je volgende bezoekje aan de sportschool.
Sportkleding absorbeert zweet als je aan het trainen bent. Bepaalde materialen, zoals katoen, houden vocht vast. Andere materialen, zoals het polyester waarvan Nike Dri-FIT kleding is gemaakt, helpt je huid koel en droog te houden door zweet sneller af te voeren en het te verspreiden over het oppervlak van het materiaal, zodat het sneller verdampt.
Maar waar je sportkleding ook van is gemaakt, soms zit je opgescheept met een hardnekkige zweetgeur, zelfs na een wasbeurt. Probeer de volgende vijf tips om onaangename geurtjes uit je sportkleren te verwijderen.
Tips om de zweetgeur uit je sportkleren te krijgen
1.Laat je sportkleren drogen voordat je ze wast
Zelfs sportkleding die is gemaakt van sneldrogend polyester of performance-materialen die vocht van het lichaam afvoeren, droogt mogelijk niet helemaal in een wasmand of onderin een sporttas.
Bacteriën die geurtjes veroorzaken floreren in een vochtige omgeving. Door je sportkleding op te hangen, verminder je de bacteriegroei en wordt de kans kleiner dat geurtjes diep in de stof doordringen.
2.Week je kleding voor het wassen in azijn en zuiveringszout
Met de combinatie van deze twee simpele huishoudmiddeltjes, witte azijn en zuiveringszout, heb je een krachtig middel in handen om geurtjes te bestrijden. Witte azijn is een natuurlijke ontgeurder en zuiveringszout heeft alkalische eigenschappen. Dit helpt allebei om kleding geurvrij en schoon te krijgen.
Voordat je sportkleren in de wasmachine stopt, laat een emmer of teiltje met een inhoud van 4 liter vollopen met koud water. De gootsteen kan ook natuurlijk. Voeg vervolgens een kopje witte azijn en een kopje zuiveringszout toe. Dompel je zweterige kleren helemaal onder en laat ze minstens een half uur weken, voordat je ze in de wasmachine stopt. Je kunt ze meteen in de wasmachine doen, ze hoeven niet eerst te drogen.
Als je geen tijd hebt om je kleren eerst te laten weken in water met azijn en zuiveringszout, kun je ook overwegen om de witte azijn rechtstreeks in de wasmachine te doen, bij het wasmiddel en je kleren. Geen zorgen, je kleren gaan niet naar azijn ruiken. De geur verdwijnt tijdens het wassen.
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3.Gebruik niet te veel wasmiddel
Wat wasmiddel betreft is meer niet altijd beter. Te veel wasmiddel kan zelfs een negatief resultaat opleveren. Wasmiddelen kunnen een restje achterlaten op sportkleding waarin geurtjes gevangen worden. Gebruik de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel, maar voeg niet nog een beetje extra toe.
4.Gebruik geen wasverzachter
Net als wasmiddel kan wasverzachter een soort coating op je was achterlaten, waarin na verloop van tijd bacteriën en ongewenste geurtjes worden gevangen. Wasverzachter laat je kleren zacht aanvoelen en fris ruiken, maar bij het wassen van sportkleding kun je dit product beter niet gebruiken.
Tip: hoge temperaturen kunnen de vezels in performance-materiaal beschadigen. Je kunt sportkleding het beste wassen in koud water met een fijnwasprogramma. Zo weet je zeker dat je sportkleding niet krimpt of zijn vorm verliest. Laat je sportkleding als het enigszins kan drogen aan de lucht. Als je toch de droger gebruikt, stel die dan in op een lage temperatuur of een laag toerental.
5.Keer je kleren binnenstebuiten en was ze met soortgelijke stoffen
Om je wasmachine zo effectief mogelijk zijn werk te laten doen, is het een goed idee om je kleren binnenstebuiten te keren voordat je ze wast. De meeste bacteriën die geurtjes veroorzaken bevinden zich aan de binnenkant van je kleren. Door je kleren binnenstebuiten te keren, worden ze dus grondiger schoon.
Het lijkt handig om handdoeken, hoodies en jeans allemaal samen te wassen, maar het is beter om sportkleding apart te houden van fleece-achtige materialen. Anders kan je kleding na verloop van tijd last krijgen van pluizen en pilling. Was zware stoffen zoals denim en alles met knopen en ritsen apart, om schade aan de fijne stoffen van sportkleding te voorkomen.
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Tekst: Claire Tak