Tips om vlekken uit witte shirts te krijgen

Een kant-en-klare vlekkenoplosser uit de winkel is soms handig, maar meestal heb je al genoeg in huis om je eigen vlekkenmiddel te maken. Voor een vlekkenverwijderaar van eigen makelij heb je maar twee ingrediënten nodig.

Neem een kleine kom en meng twee delen waterstofperoxide (oplossing van 3%) met één deel vloeibaar afwasmiddel. De totale hoeveelheid die je wilt maken, bepaal je zelf. Gebruik je bijvoorbeeld 2 eetlepels waterstofperoxide, dan meng je daar 1 eetlepel afwasmiddel doorheen. Voor een kleine spray-flacon vul je bijvoorbeeld een kopje voor ⅔ met waterstofperoxide en voor ⅓ met afwasmiddel.

Giet de oplossing voorzichtig in de flacon over (gebruik zo mogelijk een trechter om te voorkomen dat je morst).

Tip: Als je geen waterstofperoxide in huis hebt, gebruik dan witte azijn. En in plaats van afwasmiddel kun je ook heel goed vloeibare groene zeep gebruiken.