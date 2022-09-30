Tips om witte kleren te wassen
Productonderhoud
Volg deze eenvoudige schoonmaaktips om je witte kleren er weer fris uit te laten zien.
Voorraden
- Wasmiddel
- Zuurstofbleekmiddel of soda
- Zelfgemaakte of gekochte vlekverwijderaar (optioneel)
Benodigdheden
- Wasmachine
- Waslijn
Frisse witte T-shirts mogen in geen enkele garderobe ontbreken, maar het kan lastig zijn om ze goed schoon te houden. Er kunnen vlekken en zweetplekken ontstaan waardoor ze er niet meer zo fris uitzien.
Met een beetje liefde kan je witte kleding weer kraakhelder worden. Spoiler: in tegenstelling tot wat de meeste mensen denken, is traditioneel chloorhoudend bleekmiddel vaak niet de beste manier om witte kleuren op te frissen. Bekijk deze vijf eenvoudige stappen om witte kleding te wassen.
Tips om witte kleren te wassen
1.Sorteer de was.
Het lijkt veel werk, maar als je wit langer wit wilt houden, is apart wassen de beste en makkelijkste oplossing. Verf van gekleurde stoffen, zoals denim, kan uitlopen in de was, waardoor witte stoffen verkleuren.
Als je de was gaat sorteren, scheid je eerst de witte kleding van de rest. Scheid dan de fijne was, zoals sportkleding of artikelen die gemaakt zijn met kant of zijde, van de rest van de witte kleding.
Lees de wasinstructies op de labels om te zien welke artikelen in de machine kunnen en volg de aanwijzingen op voor de temperatuur en de centrifugeercyclus. Als je twijfelt, gebruik je koud water en was je de fijne was met de hand.
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2.Behandel vlekken voor het wassen.
Voordat je je kleding in de wasmachine doet, behandel je zichtbare vlekken zoals wijn-, gras- en zweetplekken.
Je kunt een commerciële vlekverwijderaar kopen (tip: vermijd chloorhoudend bleekmiddel) of je eigen vlekverwijderaar maken van twee delen waterstofperoxide, een deel afwasmiddel en een beetje soda. Breng de oplossing aan op verkleurde delen van het kledingstuk en laat ten minste een uur voor het wassen intrekken.
Je kunt ook vloeibaar wasmiddel gebruiken om de vlekken te behandelen.
3.Gebruik het juiste wasmiddel.
Sommige wasmiddelen zijn beter dan andere voor het wassen van witte kleding. Je hebt wasmiddel met chemische en niet-chemische witmakers.
Veel witmakende wasmiddelen bevatten chloor als bleekmiddel. Dat chemische middel kan te hardnekkig zijn voor sommige stoffen, omdat het stoffen wit maakt door kleur te verwijderen. Deze producten kun je het beste alleen gebruiken voor stoffen die gebleekt kunnen worden (kijk daarvoor op het label). Vermijd chloorhoudend bleekmiddel voor wol, elastaan, leer of andere fijne materialen.
Probeer als alternatief een zuurstofbleekmiddel. Dat is veilig voor kleur omdat het wit witter maakt zonder kleur uit het materiaal te halen. Je kunt standaard wasmiddel verrijken door een schepje zuurstofbleekmiddel toe te voegen, in poedervorm of vloeibaar.
Of voeg 115 gram soda toe aan de was in plaats van zuurstofbleekmiddel.
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4.Selecteer de juiste temperatuur van het water.
Om witte kleding wit te houden, was je witte kleding op de warmste temperatuur die de kleding kan verdragen om vuil te verwijderen. Bekijk de labels om te zien welke temperatuur geschikt is voor jouw kleding.
Over het algemeen is warm water (in combinatie met wasmiddel) effectief om oliën te verwijderen die vlekken en verkleuring veroorzaken, maar is het niet heet genoeg om kleding te beschadigen.
Als je klaar bent om je was in de machine te doen, prop de machine dan niet te vol, zodat elk kledingstuk goed gewassen en gespoeld wordt.
5.Laat witte kleding in de zon drogen.
Natuurlijk zonlicht is uitstekend voor het drogen van witte kleding, omdat de uv-stralen als een soort natuurlijk bleekmiddel werken. Hang indien mogelijk witte kleding buiten te drogen in direct zonlicht (doe dat niet met gekleurde kleding, omdat de zon de kleuren kan vervagen).
Als je kleding niet in de zon kunt laten drogen, droog ze dan in een droger op de laagste stand. Gebruik geen hoge stand, want dan kunnen vlekken intrekken in de kleding.
Tekst: Hannah Singleton