Het lijkt veel werk, maar als je wit langer wit wilt houden, is apart wassen de beste en makkelijkste oplossing. Verf van gekleurde stoffen, zoals denim, kan uitlopen in de was, waardoor witte stoffen verkleuren.

Als je de was gaat sorteren, scheid je eerst de witte kleding van de rest. Scheid dan de fijne was, zoals sportkleding of artikelen die gemaakt zijn met kant of zijde, van de rest van de witte kleding.

Lees de wasinstructies op de labels om te zien welke artikelen in de machine kunnen en volg de aanwijzingen op voor de temperatuur en de centrifugeercyclus. Als je twijfelt, gebruik je koud water en was je de fijne was met de hand.

(Gerelateerd: Hoe was en onderhoud ik mijn sport-bh?)