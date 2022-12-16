Tips om die irritante okselgeur uit shirts te krijgen

T-shirts van natuurlijke vezels (zoals katoen) ventileren beter dan T-shirts van synthetische materialen (zoals polyester en rayon). Voor een onderzoek dat in 2014 werd gepubliceerd in een editie van het tijdschrift Applied and Environmental Microbiology, werden de geuren van en de hoeveelheid bacteriën op katoenen en polyester T-shirts na een intensieve spinningsessie met elkaar vergeleken. De onderzoekers zagen dat er op de katoenen T-shirts minder bacteriën aanwezig waren dan op synthetische shirts, wat waarschijnlijk verklaart waarom natuurlijke materialen na een work-out minder sterk ruiken.