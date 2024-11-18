In samenwerking met Rebel Girls
Barbara Bonansea
Ontdek hoe Barbara Bonansea een droom waarmaakte: van het bestuderen van de vrije trappen van Cristiano Ronaldo tot het uitvoeren ervan in de Italiaanse eredivisie.
Barbara Bonansea. Spits en middelvelder, Italiaans. Geboren: 13 juni 1991.
Er was eens een meisje dat niet stil kon zitten. Al op haar vijfde was Barbara constant in beweging; ze speelde volleybal en zat op dansles.
Maar voetbal was altijd al haar favoriete sport. Barbara en haar broer speelden vaak op de binnenplaats van hun huis. Ze renden rondjes om elkaar heen, dribbelden met de bal en schoten hem tegen de muren van het gebouw. En als ze niet aan het voetballen was, keek Barbara naar de wedstrijden van Cristiano Ronaldo op tv.
Zo bestudeerde ze zijn technieken, vooral zijn kenmerkende knuckleball free kick, een type schot dat de bal onvoorspelbaar en met hoge snelheid door de lucht laat suizen.
"Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge meiden, want als ik hen ontmoet, zie ik mezelf in hun ogen, die vol zijn van dromen en ambities".
Barbara ging met haar broer mee toen hij bij de plaatselijke voetbalclub ging spelen. In tegenstelling tot haar broer zat zij niet bij een team. Ze speelde gewoon voor de lol. Vaak zat ze aan de zijlijn en keek hoe haar broer en zijn teamgenoten oefenden met passen en doelpunten maken. Ze vond het leuk om naar hen te kijken, maar stiekem wilde ze dat ze mee kon doen.
Op een dag kwam de coach naar Barbara toe. "Wil je meespelen?", vroeg hij.
Die drie woorden deden Barbara's hart sneller slaan. Ze sprong overeind en rende het veld op.
Na verloop van tijd ontpopte ze zich tot een snelle middenvelder, en maakte cruciale assists en schitterende doelpunten van grote afstand. Met een snelle voetbeweging kon ze haar tegenstanders uitspelen en wegdribbelen voordat ze doorhadden dat ze de bal had afgepakt. Bovendien perfectioneerde ze de knuckleball free kick die ze altijd zo had bewonderd.
Barbara begon misschien als toeschouwer bij de jongens, maar raast nu over het veld in het stadion van Juventus terwijl duizenden fans toekijken.
Beste meiden,
Doe wat je leuk vindt. Koester relaties, want die helpen je groeien. Volg je passie en voel je niet geïntimideerd als iemand je probeert te ontmoedigen. Wees sterk en geloof in jezelf. Sport is vrijheid.
— Barbara Bonansea