Er was eens een meisje dat niet stil kon zitten. Al op haar vijfde was Barbara constant in beweging; ze speelde volleybal en zat op dansles.

Maar voetbal was altijd al haar favoriete sport. Barbara en haar broer speelden vaak op de binnenplaats van hun huis. Ze renden rondjes om elkaar heen, dribbelden met de bal en schoten hem tegen de muren van het gebouw. En als ze niet aan het voetballen was, keek Barbara naar de wedstrijden van Cristiano Ronaldo op tv.

Zo bestudeerde ze zijn technieken, vooral zijn kenmerkende knuckleball free kick, een type schot dat de bal onvoorspelbaar en met hoge snelheid door de lucht laat suizen.

"Ik wil een voorbeeld zijn voor jonge meiden, want als ik hen ontmoet, zie ik mezelf in hun ogen, die vol zijn van dromen en ambities".