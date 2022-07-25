Voetbalverhalen: Alexia Putellas

Beste atleten

Ik zie een wereld voor me waarin alle atleten elkaar respecteren, zonder te oordelen, een wereld waarin mensen elkaar niet beledigen. En om die wereld de realiteit te maken, wil ik je wat vragen.



Durf je passie te volgen. Toen ik klein was, droomden meisjes er niet van om profvoetballer te worden, maar ik deed dat wel omdat ik gek was op voetbal.



Het is belangrijk dat je doet waar je het meest van houdt, terwijl je vasthoudt aan je waarden. In sport kun je winnen of verliezen, maar de waarden en lessen die je leert, blijven altijd bij je.



En het belangrijkste: zorg ervoor dat je ervan geniet.



Un abrazo,

—Alexia Putellas