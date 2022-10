Voetbalverhalen: Ada Hegerberg

In 2018 won ze de allereerste Ballon d'Or Féminin in Frankrijk, een toen nieuwe prijs voor de beste vrouwelijke voetballer. Ada's carrière zat in een stroomversnelling en het leek alsof de hele wereld meekeek. Ze voelde zich onoverwinnelijk.

Maar op een dag voelde Ada tijdens het trainen iets knappen in haar been en kon ze van het ene op het andere moment niet meer lopen. Ze had haar ACL gescheurd, het weefsel dat het scheenbeen met het dijbeen verbindt. Ada nam een tijdje rust, maar toen ze uiteindelijk terugkwam, bleek ze nog een blessure te hebben: een stressfractuur in haar been. Ze was nooit eerder geblesseerd geweest, en nu had ze twee blessures achter elkaar?

Het was verschrikkelijk. Bijna twee jaar kon Ada niet meer voetballen. Ze liet haar lichaam de tijd nemen die het nodig had om te genezen, maar het verplichte afwachten brak haar regelmatig op en ze vroeg zich af of ze ooit nog zou kunnen spelen.