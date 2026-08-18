  1. Shoes
    2. /
  2. Cleats & Spikes

High Top Cleats & Spikes

Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
$75
Nike Phantom 6 High Academy
Nike Phantom 6 High Academy Multi-Ground Soccer Cleats
+1
Nike Phantom 6 High Academy
Multi-Ground Soccer Cleats
14% off
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Mercurial Superfly 11 Academy Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Recycled Materials
Nike Mercurial Superfly 11 Academy
Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
$100
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Nike Jr. Phantom 6 High Club Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Jr. Phantom 6 High Club
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
23% off
Nike United Jr. Phantom 6 High Academy
Nike United Jr. Phantom 6 High Academy Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
Nike United Jr. Phantom 6 High Academy
Big Kids' Multi-Ground Soccer Cleats
37% off
Nike Diamond Showcase "Mike Trout" MCS
Nike Diamond Showcase "Mike Trout" MCS Baseball Cleats
+3
Nike Diamond Showcase "Mike Trout" MCS
Baseball Cleats
38% off
Nike Phantom 6 High Club
Nike Phantom 6 High Club Multi-Ground Soccer Cleats
Nike Phantom 6 High Club
Multi-Ground Soccer Cleats
14% off
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
14% off
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Recycled Materials
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy
Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
23% off
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Firm-Ground Soccer Cleats
+3
Nike Phantom 6 High Elite
Firm-Ground Soccer Cleats
$285
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Nike Mercurial Superfly 11 Pro Firm-Ground Low-Top Soccer Cleats
Nike Mercurial Superfly 11 Pro
Firm-Ground Low-Top Soccer Cleats
$180
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Firm-Ground Soccer Cleats
Nike Phantom 6 High Pro
Firm-Ground Soccer Cleats
39% off
Nike Diamond Showcase MTL
Nike Diamond Showcase MTL Baseball Cleats
+1
Nike Diamond Showcase MTL
Baseball Cleats
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club
Big Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
23% off
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX Men's Waterproof Golf Shoes
Nike Infinity Tour 2 GORE-TEX
Men's Waterproof Golf Shoes
31% off
Nike Diamond Standout "Ronald Acuña Jr." MCS
Nike Diamond Standout "Ronald Acuña Jr." MCS Baseball Cleats
Just In
Nike Diamond Standout "Ronald Acuña Jr." MCS
Baseball Cleats
$150
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé" Little Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Just In
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Club "Kylian Mbappé"
Little Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
$60
Nike Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Artificial-Grass High-Top Soccer Cleats
Just In
Nike Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Artificial-Grass High-Top Soccer Cleats
$105
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé" Little Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Just In
Nike Jr. Mercurial Superfly 11 Academy "Kylian Mbappé"
Little Kids' Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
$80
Nike Phantom 6 High Pro
Nike Phantom 6 High Pro Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Phantom 6 High Pro
Artificial-Grass Soccer Cleats
$170
Nike Phantom 6 High Elite
Nike Phantom 6 High Elite Artificial-Grass Soccer Cleats
Nike Phantom 6 High Elite
Artificial-Grass Soccer Cleats
$285
Jordan 1 Retro Metal
Jordan 1 Retro Metal Men's Baseball Cleats
Jordan 1 Retro Metal
Men's Baseball Cleats
$155
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Nike Mercurial Superfly 11 Club Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
Nike Mercurial Superfly 11 Club
Multi-Ground High-Top Soccer Cleats
$75
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You Custom Firm-Ground High-Top Soccer Cleats
Customize
Customize
Nike Mercurial Superfly 11 Academy By You
Custom Firm-Ground High-Top Soccer Cleats
$130