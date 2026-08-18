Big Kid's Back to School

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Nike P-6000
Nike P-6000 Big Kids' Shoes
Nike P-6000
Big Kids' Shoes
$92
Nike Dunk Low
Nike Dunk Low Big Kids' Shoes
Nike Dunk Low
Big Kids' Shoes
$92
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Big Kids' (Girls') Oversized 1/4-Zip Top
Nike Sportswear Studio Fleece
Big Kids' (Girls') Oversized 1/4-Zip Top
$45
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Big Kids' (Girls') French Terry Skirt
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Big Kids' (Girls') French Terry Skirt
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Nike Winflo 12
Nike Winflo 12 Big Kids' Road Running Shoes
Recycled Materials
Nike Winflo 12
Big Kids' Road Running Shoes
$82

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Nike Mavn Girls' Dri-FIT Fitted Full-Zip Long-Sleeve Top
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Girls' Dri-FIT Fitted Full-Zip Long-Sleeve Top
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Nike Mavn Girls' High-Waisted Full-Length Leggings
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Nike V5 Runner Suede
Nike V5 Runner Suede Big Kids' Shoes
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Big Kids' Shoes
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Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Big Kids' Road Running Shoes
Recycled Materials
Nike Cosmic Runner
Big Kids' Road Running Shoes
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' Full-Zip Hoodie
Nike Sportswear Tech Fleece
Big Kids' Full-Zip Hoodie
$105
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' Joggers
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Big Kids' Joggers
$90

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Nike Air Force 1 LE
Nike Air Force 1 LE Big Kids' Shoes
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Nike Air Force 1 LE
Big Kids' Shoes
$90
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Nike Air Max 95 Big Bubble Big Kids' Shoes
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Big Kids' Shoes
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Nike Tech
Nike Tech Big Kids' (Boys') Woven Jacket
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Nike Tech
Big Kids' (Boys') Woven Jacket
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Pants
Recycled Materials
Nike Sportswear Club Fleece
Big Kids' Pants
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NIke Air Force 1
NIke Air Force 1 Big Kids' Shoes
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$90
Nike P-6000
Nike P-6000 Big Kids' Shoes
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$92
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Full-Zip Hoodie
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Big Kids' Full-Zip Hoodie
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Joggers
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Big Kids' Joggers
$45
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Big Kids' Running Shoes
Nike Stellar Ride
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Nike Star Runner Utility Big Kids' Running Shoes w/Toggle
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Nike Mavn Girls' Dri-FIT Ribbed Long-Sleeve Top
Recycled Materials
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Nike Mavn Girls' High-Waisted Leggings
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Girls' High-Waisted Leggings
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Big Kids' Shoes
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Nike Air Max Moto 2K
Big Kids' Shoes
$112

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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Big Kids' Shoes
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Big Kids' Shoes
$112
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Girls' Oversized Pullover Hoodie
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Girls' Oversized Pullover Hoodie
$50
Nike Sportswear Studio Fleece
Nike Sportswear Studio Fleece Girls' Open-Hem Pants
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Nike Air Max 270 Big Kids' Shoes
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Nike Court Borough Low Recraft Big Kids' Shoes
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Big Kids' Shoes
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Nike Pro
Nike Pro Big Kids' (Boys') Dri-FIT Short-Sleeve Top
Recycled Materials
Nike Pro
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$25
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' French Terry Shorts
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Big Kids' French Terry Shorts
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Nike Sportswear Tech Fleece Big Kids' (Boys') Open-Hem Pants
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Nike S.T. Dynamite Big Kids' Basketball Shoes
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' French Terry Hoodie
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Big Kids' French Terry Hoodie
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Nike Sportswear Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
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Nike Sportswear
Big Kids' Dri-FIT Tracksuit
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Nike Vomero 5 Big Kids' Shoes with Reflective Accents
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Big Kids' Shoes with Reflective Accents
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Nike Court Borough Mid 2 Big Kids' Shoes
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Nike Trophy23 Big Kids' Dri-FIT Shorts
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Nike Free Ride
Nike Free Ride Big Kids' Running Shoes
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Nike Vomero 18
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Pullover Hoodie
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$45
Nike Sportswear Club Fleece
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Nike Team Hustle D 12
Nike Team Hustle D 12 Big Kids' Basketball Shoes
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Big Kids' Basketball Shoes
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Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Big Kids' Indoor Court Shoes
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Nike Omni Multi-Court
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Big Kids' Cardigan
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' Oversized Hoodie
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Nike Cosmic Runner SE Big Kids' Shoes
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Nike Air Max Moto 2K Big Kids' Shoes
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Nike Air Max 270 Big Kids' Shoes
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Nike Court Borough Low Recraft Big Kids' Shoes
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$25
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Nike Sportswear Club Fleece Big Kids' French Terry Shorts
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Nike Vomero 5 Big Kids' Shoes with Reflective Accents
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Nike Court Borough Mid 2
Nike Court Borough Mid 2 Big Kids' Shoes
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Nike Free Ride
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Nike Sportswear Club Fleece
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Nike Team Hustle D 12 Big Kids' Basketball Shoes
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