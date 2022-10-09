《啟動你的快》第 3 章：Nike 競速跑步指南

Nike 跑步總教練 Chris Bennett 表示：「將比賽視為一種慶祝，慶賀自己為達成目標所做的一切。在終點線上，你可以回想並肯定自己『我不只完成了一場馬拉松，我跑了 14 個星期，跑了幾百哩路才抵達這裡，這值得好好慶祝』。」



如此看待比賽，能緩解一些比賽日的恐慌感，有助於將比賽日看成是自己和所有參賽者在跑步歷程中最精彩的時刻。教練繼續指出：「如果我們是同場競技而不是相互競爭，在為參加比賽而慶祝時，我們慶賀的是每個人都參加了比賽。我認為這是我們社群最難能可貴之處。」



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