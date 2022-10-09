《啟動你的快》第 3 章：Nike 競速跑步指南

Nike 指南這個章節的主題聚焦在競速比賽上。不論是在鄰近地區展開趣味跑、節日期間全家同樂賽跑，還是跑步終極挑戰──馬拉松，競速比賽是每一位跑者都不應錯過的體驗。我們相信跑者互助的力量，因此，為了讓你全面發揮競速表現，我們向一些世界傑出教練和運動員借鑑，找出分析與見解，包括馬拉松世界紀錄保持人 Eliud Kipchoge。
「跑者之間擁有共同喜好，所以能相互幫助，也因此我常說，跑步是一項團隊運動。」
Eliud Kipchoge，奧運選手暨馬拉松世界紀錄保持人
比賽與同樂
Nike 跑步總教練 Chris Bennett 表示：「將比賽視為一種慶祝，慶賀自己為達成目標所做的一切。在終點線上，你可以回想並肯定自己『我不只完成了一場馬拉松，我跑了 14 個星期，跑了幾百哩路才抵達這裡，這值得好好慶祝』。」
如此看待比賽，能緩解一些比賽日的恐慌感，有助於將比賽日看成是自己和所有參賽者在跑步歷程中最精彩的時刻。教練繼續指出：「如果我們是同場競技而不是相互競爭，在為參加比賽而慶祝時，我們慶賀的是每個人都參加了比賽。我認為這是我們社群最難能可貴之處。」
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致勝飲食對策
從比賽的前一晚、當天早上，甚至到比賽期間，許多跑者都會煩惱參加比賽時該吃些什麼。這方面是有一些指南沒錯，例如避免在起跑前吃一堆豆子或起司漢堡，不過，最終要考慮的是根據過去經驗，怎麼做最適合自己。Eliud Kipchoge 在重要比賽的前一晚會吃白飯和牛肉。奧運馬拉松跑者 Shalane Flanagan 喜歡在比賽前幾個小時起床，接著吃一頓豐盛均衡的早餐。Shalane 說：「我會練習並維持訓練時的做法，並且沿用到比賽日上，總之不會嘗試新食物。」
快速讀取 Nike Journal 的這篇文章，了解運動營養師 Monique Ryan 對於比賽前、中、後的飲食建議。
讓心理變健康
馬拉松冠軍 Eliud Kipchoge 是個睿智的跑者，他表示：「跑步雖然是身體的活動，但內心的活動其實更多。跑步能強健心智。心智強大，就能辦到他人眼中不可能的任務。」
為重要比賽做好心理準備，和做好體能上的準備一樣 (甚至更加) 重要。Nike 跑步總教練 Chris Bennett 表示：「站在起跑線上的你，必須是身體健康、情緒健康、心理健康的狀態。其中之一受了傷，就無法全面發揮。」從練習正向思考、練習呼吸、到瞭解比賽日的恐慌通常是過度興奮所使然，這一切都能鍛鍊心智，讓你成就光憑雙腿無法完成的事。
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超棒的跑步夥伴
Nike Run Club 應用程式是優質的輔助工具，有助你全面發揮跑步表現。你可以追蹤跑步紀錄、設定目標、瞭解自己的進度及慶祝目標達成，也可以和跑者社群分享你的心路歷程、加入各項挑戰，以及互相加油打氣。